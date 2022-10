31 Belges et Français sur le banc des accusés: le vaste procès du trafic de drogue au Peterbos lancé ce lundi

Le procès débutera lundi matin à 9h, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui siégera exceptionnellement dans la salle de la cour d’assises compte tenu du nombre élevé de prévenus, qui seront assistés chacun de leur avocat. "Le procès se déroulera du 17 octobre jusqu’à la semaine du 3 novembre, à concurrence de trois journées complètes d’audience par semaine", a précisé le tribunal de première instance de Bruxelles.

Ce dossier concerne un trafic de cannabis et de cocaïne, qui s’est déroulé entre 2021 et 2022, au sein de la cité du Peterbos à Anderlecht. Ce trafic aurait par ailleurs des ramifications à l’étranger, et serait notamment en lien avec un trafic actif dans une autre cité de logements, à Marseille, en France.

Le réseau de trafiquants a été démantelé le 26 novembre 2021. Après des mois d’investigations, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la zone de police Bruxelles-Midi ont perquisitionné, avec l’appui des Unités Spéciales de la Police Judiciaire Fédérale, plus de 20 adresses à Anderlecht, Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert, Puurs-Sint-Amands et Asse.

180.000 euros

À Anderlecht, ce sont 15 endroits qui ont été perquisitionnés, tous dans le quartier Peterbos. Cette opération délicate s’est déroulée sans incident majeur et pratiquement aucune arme n’a été trouvée. Les enquêteurs ont par contre mis la main sur de la drogue et de l’argent. Au total, ce sont un peu plus de 9 kilos de cannabis, 435 grammes de cocaïne et une somme d’au moins 180.000 euros qui ont été saisis. Par ailleurs, 27 personnes ont été arrêtées dont 13 ont ensuite été inculpées pour vente de stupéfiants par le juge d’instruction et placées sous mandat d’arrêt.

Quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2021, onze adresses supplémentaires ont été perquisitionnées à Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Bruxelles, Saint-Gilles et Asse. Neuf autres suspects ont été arrêtés, une quantité de 1,5 kilo de cannabis et une somme de 15.000 euros ont aussi été saisies.