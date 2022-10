Après plus d’un siècle de présence, Leonidas quitte la région-capitale: «nous avons été heureux à Bruxelles», assure son PDG Philippe De Selliers

L’entreprise familiale dirigée par Philippe de Selliers espère entamer les travaux de construction de son nouveau site au début de l’année prochaine et démarrer la production de ses pralines pour l’été 2024. La demande de permis a déjà été introduite auprès de la Ville de Nivelles.

Cela fait quatre ou cinq ans que Leonidas envisage de regrouper ses deux sites – production et logistique: générateurs de nuisances, de pollution et de coûts supplémentaires relatifs au transfert de la marchandise du site de production et des entrepôts. Les autorités anderlechtoises s’en inquiétaient " dès 2018 ".

"Nous avons longtemps discuté avec la Région bruxelloise, qui nous a proposé plusieurs sites", explique le PDG de l’entreprise familiale Philippe De Selliers. Cela n’a pas abouti pour plusieurs raisons. "Nous avions besoin de 5 hectares et d’un terrain assez long", typique d’une usine de production de chocolat. Outre le fait que Bruxelles dispose de très peu de terrains de ce type, le prix du foncier est très cher par rapport à la concurrence brabançonne.

Objectif: maintenir 100% de l’emploi

La ministre en charge du dossier Barbara Trachte (Écolo) regrette bien évidemment le départ de ce "fleuron bruxellois". "C’est toujours dommage, mais c’est le lot des entreprises qui veulent s’étendre et qui sont dans une ville-région comme Bruxelles", commente son porte-parole. "L’entreprise avait besoin de plus d’espace. Elle a trouvé son bonheur à Nivelles car les murs bruxellois ne sont pas extensibles."

Concernant l’emploi, Philippe De Selliers ambitionne de garder l’entièreté du personnel. Soit les 150 CDI en usine ainsi que les 80 cadres et employés. Sans oublier les 150 CDD embauchés pendant la pleine saison – en hiver – soit quatre à six mois par an.

La fabrication de pralines nécessite un savoir-faire qui prend des années à acquérir. On ne veut pas perdre cette connaissance.

"C’est une société familiale. Nombreux sont ceux qui travaillent chez nous depuis très longtemps. Ils font partie de la famille à 100%. Ensuite, la fabrication de pralines nécessite un savoir-faire qui prend des années à acquérir. On ne veut pas perdre cette connaissance." Même si la distance à vol d’oiseau entre Anderlecht et Nivelles est faible, le trajet futur des employés et ouvriers est en cours d’analyse. "Nos employés viennent d’un peu partout en Belgique: Tournai, Mons, Liège, la Flandre et beaucoup Bruxelles évidemment. Nous analysons la situation de chacun au cas par cas."

Un site de 1,7 hectare qui attire les promoteurs

Propriétaire de son site de la rue Graindor à Anderlecht, l’entreprise Leonidas ne laissera pas pourrir son terrain de 1,7 hectare promet son PDG Philippe de Selliers. "Ce n’est pas encore décidé maison ne laissera pas le site péricliter. Notre objectif est que le futur projet apporte une plus-value au quartier qui a parfois subi les nuisances de notre activité. Nous avons été heureux ici pendant quarante ans. Nous ne laisserons pas ce site à l’abandon."

Nous avons été heureux ici pendant quarante ans. Nous ne laisserons pas le site de la rue Graindor à l’abandon.

Leonidas ne se transformera pas en promoteur immobilier. Si le conseil d’administration n’a pas encore pris sa décision, le site sera probablement vendu. Selon le Pras (plan régional d’aménagement du sol), le site se trouve en zone mixte. Il peut donc accueillir de nombreuses fonctions comme des équipements d’intérêt collectif ou de service public, des bureaux, des activités productives mais aussi et surtout du logement, ce dont manque cruellement le territoire bruxellois.

Le PDG de Leonidas a déjà rencontré la commune quant à l’avenir du site tandis que la plupart des promoteurs ont déjà sollicité l’entreprise afin de racheter le site. L’opérateur public Citydev n’a pas encore été officiellement missionné par le gouvernement bruxellois pour un éventuel rachat même s’il semble évident qu’il sera de la partie.