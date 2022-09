eFarmz va expédier ses box repas et paniers bios vers les grandes villes de Flandre

Avec cet investissement, combiné à un rachat d’actions, Akiles devient l’actionnaire de référence d’eFarmz.

"Cette augmentation de capital va permettre d’accélérer la croissance et la pénétration du bien manger sur le marché belge francophone, mais également de proposer nos services en Flandre avec l’objectif de devenir un acteur incontournable de l’assiette des Belges", assure l’entreprise.

150 producteurs locaux

eFarmz travaille actuellement en étroite collaboration avec 150 producteurs locaux. L’entreprise propose un e-shop de plus de 1.000 produits alimentaires du quotidien, une offre de service pour les entreprises et une livraison possible le jour-même de la commande (livraison express) sur Bruxelles et ses environs. eFarmz se lance désormais sur le marché néerlandophone via des livraisons effectuées plusieurs fois par semaine dans le Brabant flamand, ainsi que dans les villes d’Anvers, Gand, Louvain et Malines (et leur périphérie).

"Nous avons investi dans cette pépite sans fort hésiter, car la stratégie de croissance d’eFarmz repose sur les valeurs de durabilité que le fonds Akiles partage également.", se réjouit Christophe Rousseau, Managing Partner d’Akiles.

Akiles est un fonds belge d’investissement "evergreen"qui accompagne sur le long terme des managers dans le développement de leur société.