Le parc Astrid enfin rénové à Anderlecht: passerelle, escaliers, zone zen et plaine de jeu (photos)

Créé en 1911 sous le nom de parc d’Anderlecht, le parc Astrid rend hommage à la reine Astrid en portant son nom depuis 1935, année de sa disparition. L’aménagement de cet espace vert a été conçu en 1926 par l’architecte paysagiste Jules Buyssens. Le parc abrite notamment le pavillon Reine Fabiola, l’aubette des pêcheurs, l’école secondaire Théo Lambert et le Royal Sporting Club d’Anderlecht (RSCA).

Un chemin creux

Le parc Astrid a fait l’objet d’un vaste plan de rénovation dès 2009. Dans un premier temps, les berges de l’étang ont été déblayées et réparées, puis des clairières ont été aménagées. La plaine de jeux a ensuite été rénovée, une passerelle, un chemin creux et de nouvelles possibilités de promenade et de percées visuelles ont été créées, tandis que l’escalier entre l’aire de jeux et la partie haute du parc a été lui aussi rénové. De nouvelles plantations, la construction d’une clôture protégeant tout le parc, la création d’une zone dite "zen"et la mise en place d’un parcours historique font également partie des rénovations. Sans oublier la restauration de trois sculptures et le réaménagement de l’entrée côté square Rombaux.

Les cheminements sont rénovés, la passerelle modernisée, les escaliers solidifiés et déblayés. ©Commune d’Anderlecht

"Je suis ravie que ce parc historique ait été rénové de manière innovante, avec la création de nouveaux espaces de qualité, sans perdre de vue sa valeur patrimoniale", a déclaré Susan Müller-Hübsch, conseillère communale chargée du développement urbain.

""La qualité de vie d’une commune se mesure aussi à la qualité de ses espaces publics", a poursuivi le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps. "Ces travaux améliorent la qualité du parc Astrid. Je suis fier de pouvoir inaugurer ce parc historique entièrement repensé pour notre commune."