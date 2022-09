Casse au Falstaff: le noyau dur du RSCA a casqué

“Une centaine de supporters ont versé. La collecte a commencé le jour où l’article est paru dans le journal. Nous tenons d’ailleurs à préciser que ceta reflétait parfaitement notre état d’esprit qui n’a pas changé. Dans le noyau dur, les gens ont trouvé que c’était une bonne idée. On est bien conscient que le Falstaff est la seule victime de ce qui s’est passé. Les Suisses et nous ne le sommes pas. Nous sommes désolés. Encore une fois, toutes nos excuses à cet établissement réputé”, confiaient, ce week-end, ceux qui ont souhaité nous tenir informés des suites de leur promesse.

“Tout le monde est venu naturellement à nous pour participer à la collecte, estimant que c’était bien la moindre des choses. Nous sommes conscients que les Suisses ne paieront probablement rien même si les vidéos montrent bien qu’ils sont les grands responsables de toute la casse survenue à l’intérieur du Falstaff. Nous ne sommes pas comme eux et nous n’allons pas faire des comptes d’apothicaire. Nous avons cotisé pour réparer les dégâts et l’argent récolté au sein du noyau dur est disponible”.

Pour des motifs juridiques, les supporters ont pris contact avec l’avocat pénaliste bien connu Sven Mary. L’argent a été versé, hier, dimanche, sur le compte Carpa du cabinet d’avocats.

Sven Mary a été contacté. “Dès lundi, je prends contact avec la direction du Falstaff ou avec ses avocats, et nous nous mettrons à table. J’aimerais savoir à combien s’élèvent les dégâts matériels occasionnés à l’intérieur de l’établissement et en terrasse. Il me semble important de déterminer ce qu’il en est de la responsabilité des hooligans suisses. Vingt-trois Suisses ont été interpellés après les faits dont certains étaient en possession de cagoules, de protège-dents, de gants de frappe et de coups de poing américain. J’ai lu qu’il s’agirait des mêmes qui se trouvaient au Falstaff : est-ce exact et dans quelle mesure peut-on leur imputer la casse. Le Falstaff était-il éventuellement assuré ? Il faudra examiner tout cela.”

Le plus important : le noyau dur du RSCA a récolté, en huit jours, 6920 euros. Et cet argent a été versé hier dimanche matin.