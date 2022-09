Non, le lambic ne remonte pas à Brueghel: l’historien Raf Meert démonte les mythes autour d’une bière pas si vieille qu’on le croit

"Tout commence quand je me rends compte qu’un de mes ancêtres avait loué la brasserie Timmermans pendant 6 ans", raconte l’historien amateur. "Il s’y trouve dès 1733. Cette découverte m’amène à corriger la date de fondation de la brasserie, jusque-là établie à 1781". Or, des documents attestent d’un brasseur sur le site dès 1702.

Raf Meert plonge ensuite dans un bouillon de références. "Rien que les archives des brasseurs bruxellois, c’est plus de 10m de planches! Elles remontent aux années 1500. Mais je n’y ai rien trouvé sur le lambic ou le faro!" L’entreprise s’apparente à une loterie. Elle mène Raf Meert aux archives de la Ville de Bruxelles, à la Bibliothèque Royale, aux Archives de l’État à Forest. Pendant 10 ans, celui qui a grandi à Sint-Pieters-Leeuw compulse les comptes de brasseurs et aubergistes, les chroniques judiciaires, les documents notariaux, les coupures de presse… Et après 3 ans de rédaction, l’architecte brabançon émigré à Diest remet à zéro certaines croyances tenaces.

«Le lambic est une bière urbaine, et pas campagnarde», selon Raf Meert. ©EdA - Julien Rensonnet

Une bière urbaine

Le mythe le plus important entourant le lambic, c’est celui d’une bière campagnarde. On la pense peu alcoolisée, très bon marché, brassée à la ferme.

"Le mythe le plus important entourant le lambic, c’est sans doute celui d’une bière campagnarde. On l’associe à Brueghel, on la pense peu alcoolisée, très bon marché, brassée à la ferme pour rafraîchir les travailleurs aux champs. Mais c’est complètement faux", assène Raf Meert. "Le lambic est à l’origine une bière de luxe, très alcoolisée. Mes recherches montrent qu’un paysan aurait dû dépenser toute sa paye quotidienne pour s’offrir la dose de 4,5 litres alloués par famille". Dès lors, le lambic est bel et bien une bière urbaine. "On le boit en ville, à Bruxelles. Il est consommé par les bourgeois".

Un lambic bien plus jeune qu’on le croit

Ensuite, Raf Meert est formel: le lambic des origines n’est pas celui qu’on croit. "On a longtemps prétendu que 4 lignes de texte conservées dans les comptes de la Ville de Halle représentaient la plus ancienne recette de lambic. Ces lignes datent de 1559". C’est bel et bien une recette, mais pas de lambic. Selon notre chercheur, il s’agit plutôt d’une proto-blanche. Ce qui n’a pas empêché la légende marketing de s’emparer de cette date si brueghelienne.

L’image traditionnellement rennaissante de la gueuze ne correspond pas à la vérité historique d’après les recherches de Raf Meert. ©EdA - Julien Rensonnet

N’en déplaise aux storytellers du Pajottenland, c’est pourtant à Bruxelles qu’on trouve la plus ancienne recette de lambic connue. "Je suis très fier de pouvoir la dater à 1801", pose l’historien amateur. "Elle provient d’une note en 72 articles qu’un brasseur adresse à son successeur". Cette recette est cependant très différente de celle des lambics actuels. Pour être complet, notons que l’ancien élève du Sint-Berchmans collège trouve la première mention du terme "lambic" en 1793. "Je la lis dans l’inventaire d’une auberge. Il s’agit d’un procès entre un brasseur et le marchand, sur la qualité de la livraison. Comme je dis toujours, un historien se base sur les misères et les discussions".

Un essor grâce… aux jeunes USA

Enfin, c’est sans doute le plus curieux, Raf Meert associe l’essor des lambic et faro à… la guerre d’indépendance américaine, entre 1775 et 1883. "Jusqu’aux alentours de 1700, dans la région bruxelloise, on buvait des doubles. Vers 1750, les brasseurs belges connaissent la concurrence des bières anglaises: porters et ales sont très à la mode".

Les coûts et accises pour l’export des bouteilles sont supérieurs à ceux des tonneaux. Or, ceux-ci conservent moins bien la bière durant les 6 mois de voyage…

Une convergence de circonstances pousse alors les Bruxellois à modifier leur recette. D’abord, les États-Unis naissant coupent les ponts avec la mère patrie. "Les brasseurs bruxellois y voient une opportunité". Ils y exportent du faro. "Mais les coûts et accises pour l’export des bouteilles sont supérieurs à ceux des tonneaux. Or, ceux-ci conservent moins bien la bière durant les 6 mois de voyage". Pour contourner le problème, on produit une bière plus forte en alcool, qui ressemble aux ales anglaises à la mode à Bruxelles. "C’est ainsi que le lambic est probablement né dans les années 1780", écrit Raf Meert. Ces brassins originels embarquent 1 litre de grain pour 1 litre de bière.

Grâce au travail de l’historien amateur Raf Meert, le lambic bruxellois a désormais sa bible. ©EdA - Julien Rensonnet

Arrivé au bout de cette quête pour retracer la véritable histoire du lambic, Raf Meert avoue qu’il ne compte pas se relancer de sitôt dans un bouquin. Désormais, il ne veut plus entendre parler des lambics: il se contentera de déguster une gueuze de temps en temps. Pour refermer son récit, l’historien amateur avoue avoir dégusté sa première bière à 8 ans. "C’était sans doute une gueuze très sucrée pour que je l’apprécie comme enfant".