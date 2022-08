57 millions de cigarettes d’une valeur de 32 millions d’euros saisis par la douane: la plaque tournante était à Anderlecht

La journée a commencé par des perquisitions dans des entrepôts situés à Enghien, Dilbeek, Ichtegem et Zaventem ainsi que dans un domicile à Anderlecht. D’autres entrepôts situés à Anderlecht et Asse ont été perquisitionnés durant l’après-midi.

Les saisies effectuées lors de cette journée s’élèvent à un total de 57 millions de cigarettes et un peu plus de 48 tonnes de tabac coupé. Cela représente des montants dus (accises, accises spéciales et TVA) s’élevant à plus de 32 millions d’euros. Le total pour l’année 2022 atteint 139,1 millions d’euros.

Plaque tournante

Pas moins de quatre sites de production illégale de cigarettes et un site de production illégale de tabac pour pipe à eau ont été démantelés en Belgique cette année. 15 entrepôts ont également été découverts. Le total des saisies en 2022 s’élève à près de 275 millions de cigarettes, 88,6 tonnes de tabac à fumer, 65 tonnes de tabac pour pipe à eau ainsi que 40,9 tonnes de tabac brut.

La Belgique semble devenir une plaque tournante de la production et du commerce illicite de tabac, souligne le SPF Finances. Selon lui, cela est dû à sa situation géographique centrale à mi-chemin entre les marchés noirs français et britanniques. La Belgique est attractive pour les fraudeurs face à l’augmentation des taux d’accises dans les pays voisins et les courtes distances qui la séparent de ceux-ci.