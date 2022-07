23 kilos de haschisch saisis à Anderlecht après une manœuvre maladroite au centre-ville

Des inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles ont repéré, jeudi, un possible consommateur de stupéfiants, à proximité du boulevard du Midi à Bruxelles, et ont décidé de le suivre. Ils l’ont vu monter dans une voiture qui a démarré, puis sortir de la voiture après quelques dizaines de mètres.

L’homme a été interpellé un peu plus loin en possession de deux blocs de haschisch de 100 grammes. La police a ensuite trouvé l’adresse du conducteur du véhicule, grâce au numéro de plaque d’immatriculation relevé.

La totale

Les inspecteurs ont procédé à une perquisition du domicile du suspect, situé à Anderlecht, où ils ont trouvé une quantité de 23,1 kilos de haschisch, ainsi qu’une somme de 1.300 euros en espèces, trois GSM et une balance de précision.

Ce second suspect a été interpellé. Il était en possession de deux GSM et d’une somme de 520 euros en espèces. Il est connu des services de police pour des faits de vol, d’importation et d’exportation de stupéfiants, de coups et blessures et de mariages blancs.

Un autre suspect a également été interpellé. Celui-ci est en séjour illégal en Belgique et est connu des services de police pour des faits de stupéfiants. Il était en possession de quatre pacsons de cocaïne, d’un GSM et d’une somme de 40 euros.

Les trois suspects ont été mis à la disposition du parquet après audition. Ce dernier a saisi un juge d’instruction, qui a inculpé ces individus du chef de détention illicite de stupéfiants. L’un d’eux, celui chez qui la perquisition a été réalisée, a été placé sous mandat d’arrêt.