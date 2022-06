Nouveau visage sans voiture pour la place Henri De Smet et le quartier Scheut à Anderlecht

Ce quartier résidentiel entre chaussée de Ninove et rue de Birmingham comprend commerces de proximité, écoles et un hôpital. "Il subissait cependant un trafic de transit grandissant depuis et vers le centre de la commune", note le communiqué de Beliris. "C’est pourquoi les rues Verdonck, Ruquoy, de l’Agrafe et de l’Aiguille et la place Henri de Smet ont fait l’objet d’une cure de jouvence favorisant la mobilité douce".

Ainsi, piétons, cyclistes et PMR étaient au cœur des préoccupations. "La place Henri De Smet a été transformée en un lieu convivial, propice aux loisirs et aux activités en plein air. Le parking a fait place à une zone de plain-pied cyclo-piétonne. Le trafic automobile est désormais limité." La place est devenue une zone résidentielle, ce qui limite le trafic à 20 km/h.

Un montant de€ 2.263.000 a été investi par Beliris pour ces travaux réalisés par l’entrepreneur Eurovia et conçus par le bureau Espace mobilités. Les travaux avaient commencé en 2020.