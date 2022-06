Le foyer anderlechtois accompagné de l’exécutif communal nous a présenté les nouvelles rénovations opérées dans le quartier de La Roue. “Ce n’est pas un quartier classé. Enfin juste quelques parties. Nous ne sommes pas dans une cité-jardin à proprement parler, mais dans un quartier-jardin, c’est sûr”, nous explique l’architecte du foyer.

Le passage du train vient rythmer la journée dans cette cité silencieuse coincée entre le canal et la chaussée de Mons. Tout y est: maison de briques datant de l’entre-deux-guerres, petit jardin, architecture ramenée tout droit d’Angleterre après la première guerre…

Défi pour les architectes: en finir avec l’escalier central qui coupait littéralement les maisons en deux au niveau du premier étage. C’est un pari gagné puisque le puits de lumière et les paliers formés par l’agencement du nouvel escalier créent un espace bien plus ouvert qu’auparavant.

Là où c’était possible, le foyer a installé des annexes mitoyennes côté jardin. Ces dernières offrent une baie vitrée, une cuisine élargie et une chambre supplémentaire à l’étage. “On a une grosse demande de mutation. Des personnes qui s’installent dans un de nos logements en couple puis qui, quelques années plus tard, ont 2 enfants et vivent dans un appartement inapproprié. On a 300 demandes en attente au moins”, explique le président du foyer, Lofti Mostefa.

Pour les PRM, les choses se compliquent: “la demande est forte aussi”, mais dans ce modèle de maison assez étroite, il est impossible d’installer les équipements nécessaires.

Coût moyen des rénovations: 150.000 euros par maison.

Un permis déposé il y a sept ans

Finalement, 7 ans après le dépôt du permis et 5 ans après les problèmes avec le premier entrepreneur sélectionné, 17 maisons sont enfin rénovées dans le quartier du Bon Air. Les 18 à La Roue, comprises dans le même permis, le seront bientôt aussi. Dans ce quartier, le foyer anderlechtois espère pouvoir proposer 8 maisons rénovées à des familles d’ici cet été.

Le marché prévoyait la possibilité de réitérer la même convention avec l’entrepreneur pour d’autres lots à Bon Air ou à La Roue où le foyer possède respectivement 220 et 270 maisons. Mais la hausse des prix des matières premières risque de freiner ce type de démarche. Il est déjà complexe de réunir des maisons pour une phase de rénovation: “Nous devons attendre qu’un locataire décède ou décide de partir.”

D’ici 2024, 52 maisons auront été rénovées à La Roue et 34 au Bon Air. Beaucoup avaient été rafraîchies mais jamais totalement rénovées.