Un centre Poincaré «à taille plus humaine» au New Samusocial: il passe de 400 à 100 lits

Le centre d’accueil Poincaré du New Samusocial vient d’être rénové et peut désormais apporter un soutien encore plus qualitatif aux sans-abri qui viennent y séjourner, ont annoncé mardi les équipes de l’association sans but lucratif (ASBL) lors de la visite d’Alain Maron, ministre bruxellois de l’Action sociale, et du ministre-président bruxellois Rudy Vervoort.