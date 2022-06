Fin de carrière pour Guillaume Gillet qui devient assistant de Felice Mazzu à Anderlecht

Titulaire du diplôme d’entraîneur UEFA A depuis le 31 mai, Gillet a reçu la proposition d’intégrer le staff de Mazzù (tout en stoppant sa carrière de footballeur) il y a quelques jours. La réponse positive a été rapide, même s’il avait encore envie de jouer et qu’il s’était tenu en forme spécifiquement entre les deux saisons.

Il avait l’ambition d’entraîner depuis longtemps. Pouvoir commencer son parcours à Anderlecht, l’un des trois clubs de son cœur avec le FC Liège et le Bayern Munich, était une opportunité trop belle pour être refusée. En arrêtant sa carrière de joueur, il pourra aussi commencer les cours de la Licence Pro, le dernier diplôme à obtenir pour pouvoir entraîner chez les professionnels.

S’il n’a jamais travaillé avec Mazzù durant sa carrière de joueur, Gillet a toujours tenu le coach carolo en haute estime. Il aurait d’ailleurs pu le rejoindre l’été passé quand l’Union lui avait proposé un contrat de joueur. Il avait visité les installations du club saint-gillois avec le directeur sportif Chris O’Loughlin avant de finalement prolonger d’une saison à Charleroi (qui lui proposait un salaire plus élevé). Un choix qu’il regrettera vite après avoir été déclassé par Edward Still, au point de partir à Waasland-Beveren lors du dernier mercato hivernal.

C’est, sans le savoir, au Freethiel qu’il aura disputé le dernier de ses 759 matchs en équipe A (dont 22 avec les Diables). C’était le 17 avril contre Mouscron (2-0), le brassard au bras et dans un rôle de… défenseur central. Comme pour boucler la boucle d’une carrière polyvalente qu’il l’aura vu débuter comme attaquant à Liège, Visé et à Eupen avant d’être transformé en back droit par Georges Leekens à Gand puis de se partager entre cette position et la ligne médiane à Anderlecht, Bastia, Nantes, l’Olympiacos, Lens et Charleroi.