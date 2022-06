C’est le «D-Day» pour l’abattoir d’Anderlecht: «l’obligation de l’étourdissement, c’est la fin de l’exploitation de l’abattoir»

Alors que les chèvres s’apprêtent à rejoindre la chaîne, un bœuf n’arrive pas à se lever dans l’étable. Le vétérinaire annonce l’abattage pour abréger ses souffrances. “Certains animaux se blessent dans les transports, ça arrive.” Étourdi dans l’étable par le matador qui a fait rebondir sa tête de façon soudaine, le bœuf est directement amené pour la saignée. La chaîne d’abattage se convertit alors rapidement, elle s’adapte à l’arrivée imprévue de l’animal: “c’est un cas prioritaire”.

Une fois vidée, la carcasse peut être directement récupérée par un grossiste ou découpée dans un des ateliers présents sur le site de l’abattoir, ou ailleurs. C’est là que certaines erreurs peuvent arriver: “Il y a de la viande halal qui se retrouve vendue sans cette étiquette, et même si c’est plus rare, on ne peut pas être sûr à 100% que l’inverse n’arrive pas aussi. Quand un client a une carcasse, il ne prend pas forcément tout. Nous, l’abattoir, on ne sait pas vérifier. Les grossistes sont devenus les nouveaux bouchers.”

Près de 50000 bêtes tuées chaque année

“Quand on faisait encore les porcs, on en faisait 3000 ou 4000 pendant une grosse semaine. Il y a des abattoirs qui en font 3000 par jour”, explique le porte-parole de la société Abattoir Paul Thielemans. Mais l’abattage de porc, c’est fini à Anderlecht “faute de client”. La petite trentaine d’équipiers s’occupe tout de même de 15000 bovins, 6000 veaux, 20000 moutons, 6000 petites chèvres, 151 grandes, et 800 chevaux par an (chiffres 2020). Le tout, sur la même chaîne, mais avec des techniques différentes.

Ce vendredi matin, ce sont donc les moutons, égorgés à 80% sans étourdissement. Pour d’autres espèces comme les grandes chèvres, le rapport est inversé. L’électronarcose, un étourdissement par électricité impulsée grâce à une pince placée sur les tempes, est pratiquée dans 95% des cas pour cette espèce. Pour les bovins, 65% ne sont pas étourdis, 85% pour les veaux. L’électronarcose n’est pas possible avec ces espèces massives, on utilise donc un pistolet qui assène un coup à l’aide d’une tige épaisse sur le crâne des bovins: le matador. La majorité des bêtes abattues ici le sont sans étourdissement et sont destinées à la consommation halal ou casher. Pour certains animaux comme les chevaux, l’étourdissement est systématiquement pratiqué avant l’abattage: “c’est plus pratique.”

“L’obligation de l’étourdissement, c’est la fin de l’exploitation de l’Abattoir"

À quelques heures du vote au parlement sur l’abattage rituel, Paul Thielemans est tendu. Le porte-parole s’inquiète pour l’avenir du site. “C’est une compétence régionale. Si c’est pour systématiquement vouloir faire comme la Flandre et la Wallonie autant que ce soit fédéral.”

Accusant la concurrence déloyale des autres pays européens, il s’inquiète de voir ses clients s’orienter vers l’abattoir de Valencienne ou l’étourdissement n’est pas obligatoire. “Soit on importera la viande abattue sans étourdissement dans de moins bonnes conditions qu’ici soit on ira faire abattre les bêtes ailleurs, en termes de bien-être et de stress ce n’est pas l’idéal. C’est une véritable hypocrisie […] Notre permis expire en 2028, Si l’interdiction passe, on aimerait au moins avoir un délai jusque-là. Les 36 mois prévus par le texte sont trop courts. Et il faut voir la faisabilité. L’étourdissement juste après l’abattage pour limiter les souffrances des bovins n’est pas si simple à pratiquer. La région veut aussi mettre des barres d’immeuble sur le terrain, ça risque aussi de nuire aussi à l’activité.”

Le parlement bruxellois doit se prononcer ce vendredi, vers 16h, pour ou contre l’obligation de l’étourdissement pour l’abattage, y compris lors d’abattage rituel.