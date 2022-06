Voici le crumbler, la machine qui aide les boulangers anderlechtois et… les pigeons

Cette machine permet de concasser le pain sec invendu en chapelure, qui peut être réutilisée ensuite comme base pour d’autres recettes. C’est Frédéric Maniez, à la tête de quatre boulangeries dans le Pas-de-Calais, qui dispensait la formation. "Je ne suis pas un commercial, c’est juste que je m’en sers et ça m’a permis des économies. En fonction des établissements, on peut éviter de perdre 150 à 300 € par jour."

Là, on a fait des cookies et on a pu intégrer 100% de chapelure. Il suffit d’ajouter les œufs, la levure et les pépites de chocolat.

Produits à base de poudre d’amande, de farine blanche ou de farine spéciale, le crumbler les broie tous. "Là, on a fait des cookies et on a pu intégrer 100% de chapelure. Il suffit d’ajouter les œufs, la levure et les pépites de chocolat et c’est bon. Pour faire du pain blanc, on peut ajouter 5% de chapelure à la préparation et jusqu’à 15% pour les pains spéciaux."

Adil, notre boulanger anderlechtois, est séduit ("pour les cookies ça marche bien")… mais reste méfiant. "Pour le moment on n’a pas encore fait de pain en utilisant la chapelure. Donc il faudra voir la qualité, c’est ça qui compte."

De la baguette aux pigeons

La commune d’Anderlecht a acheté deux de ses broyeurs, pour un montant de 2500 euros pièce.

Ce 13 juin, l’échevine à l’Hygiène et au Bien-être animal Nadia Kammachi (Écolo), espérait un peu plus de participants, mais ne désespère pas. "On a constaté un problème à Anderlecht: le nombre important de restes de pain qui se retrouve dans l’espace public. Ma casquette d’échevine du Bien-être animal rappelle que le pain est très mauvais pour les oiseaux, et ma casquette d’échevine de l’Hygiène remarque que cela augmente les populations de pigeons."

On a constaté un problème à Anderlecht: le nombre important de restes de pain qui se retrouve dans l’espace public, pain mauvais pour les oiseaux.

Anderlecht est tombé sur cette invention en cherchant des solutions pour lutter contre ce problème. Nadia Kammachi y a vu un moyen de sensibiliser au recyclage des invendus. "On sait que ce ne sont pas les boulangers qui laissent leurs pains dans l’espace public, mais le crumbler permet de sensibiliser… de montrer qu’autre chose est possible tout en réduisant un volume de déchets."

Dans les faits, les boulangers en formation ce lundi donnaient déjà leurs invendus à des éleveurs.

La commune prêtera ses deux modèles pour une durée encore à déterminer: "Le but, c’est que cela tourne pour tester." Impossible toutefois pour un particulier de déposer son pain passé de quelques jours chez un boulanger équipé: "Les normes de l’Afsca sont très claires là-dessus."