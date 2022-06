Extinction Rebellion bloque les entrées de la boucherie industrielle Viangro à Anderlecht

Il s’agit de la troisième action consécutive d’Extinction Rebellion après des initiatives similaires menées vendredi dans une ferme industrielle et dans un abattoir en Flandre. L’entreprise Viangro a été ciblée par le mouvement écologiste car celui-ci considère que la communication de l’entreprise alimentaire sur la durabilité et le bien-être des animaux ne correspond pas à la réalité.

La branche «Animal» d’Extinction Rebellion mène depuis plusieurs jours des actions contre le secteur agroalimentaire.Ce samedi 11 juin, ils bloquent le site de l’entreprise de boucherie Viangro, à Anderlecht. ©XR Animal

«Du pur greenwashing»

"Viangro vend des produits désastreux tant pour le bien-être des animaux que pour l’environnement, mais se vante de les transporter dans des conteneurs dits écologiques. En réalité, elle est transportée par des moyens tout aussi désastreux. Leur communication est du pur greenwashing. Sans parler des scandales sanitaires", explique la militante Sarah.

Avec cette action, Extinction Rebellion entend également mettre en lumière la situation financière de Viangro. L’entreprise alimentaire enregistrerait des pertes annuelles importantes et serait au bord de la faillite. Comme il s’agit d’un employeur important à Bruxelles, les militants craignent que la région bruxelloise ne leur vienne en aide.

"Dans leurs derniers rapports, le GIEC et l’UCL/Greenpeace promeuvent une diminution drastique de notre consommation de viande", termine XR. "On ne peut y arriver que si les politiques arrêtent de subventionner l’industrie de la viande et réorientent leur investissement dans l’agriculture végétale. C’est une des demandes principales adressée par XR Animal au ministre de l’agriculture, David Clarinval, et aux ministres régionaux Jo Brouns et Willy Borsus".

Extinction Rebellion annonce d’autres actions du même type dans les prochains jours.