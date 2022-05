Tessa Wullaert: « Le Standard n’a pas encore pardonné mon choix »

Tessa, quelle est l’importance de remporter le doublé?

Elle est énorme. Même si on a gagné le titre, la saison serait un échec si on perd la finale de la Coupe. C’est ce que j’ai dit aux filles, cette semaine. Il faut terminer la saison en beauté.

On a revu le dernier match de championnat entre Anderlecht et le Standard, que vous avez gagné 2-0. C’était une partie à sens unique.

Oui, mais le Standard est un adversaire redoutable qui met le pied quand il a envie. À Sclessin, on a vu un tout autre Standard. On a loupé notre match et on a perdu (1-0). Ce ne sera pas facile. Tout est possible dans une finale de Coupe.

Lors du dernier Clasico, votre adversaire directe Marinucci ne vous a pas épargnée.

J’étais contente d’avoir encore ma cheville après son tacle. Pour moi, c’était une rouge directe. Elle a été expulsée en seconde mi-temps après une nouvelle faute sur moi. J’espère qu’elles seront plus fair-play ce samedi. Parfois, les arbitres devraient être plus sévères. Mais bon, mon papa dit toujours que ce sont les bonnes joueuses qui sont le plus visées…

Le match se jouera dans le stade de Malines.

Oui, je n’y ai jamais joué. J’espère que le terrain sera bon. J’ai entendu que l’équipe masculine du KaVé s’est entraînée dessus tous les jours. Ce n’est pas normal. C’est comme si nous nous entraînions toute la semaine sur le terrain du Heysel avant la finale de Coupe masculine.

Vous vous attendez à quelle assistance?

J’espère qu’il y aura 2000 ou 3000 spectateurs. Mais là aussi, il y a une chose que je déplore. La vente de tickets n’a pas très bien fonctionné parce que les supporters ne savaient s’acheter un ticket qu’au fanshop d’Anderlecht ou du Standard. Ce n’était pas possible de commander des tickets en ligne parce qu’il s’agit d’un match à risques. Je me suis plainte auprès de l’Union belge, mais elle est impuissante, vu que c’est une décision de la ville de Malines.

Vous sentez que le Clasico est synonyme de grande rivalité entre Anderlecht et le Standard?

Absolument. J’ai joué dans les deux clubs (NDLR: à Anderlecht en 2012-2013, puis deux ans au Standard et depuis 2020 à Anderlecht). Quand je suis revenue à Anderlecht après mon aventure à l’étranger (à Wolfsburg et Manchester City), j’ai senti que les supporters du Standard n’appréciaient pas mon choix.

Ils vous ont déjà pardonné?

J’espère mais je ne le crois pas (rires). C’était le meilleur choix à ce moment-là.

La Coupe serait un beau cadeau d’adieu d’Anderlecht?

Ce serait un beau cadeau tout court (rires). Mes agents gèrent mon avenir. Moi, je pars en vacances après la finale. Il faut que je recharge mes batteries avant d’entamer la préparation pour l’Euro (du 6 au 31 juillet).

Encore un mot sur votre livre que vous avez présenté mercredi. Pourquoi n’est-ce pas une biographie?

La biographie, c’est pour plus tard. Il y a trop d’anecdotes que je ne peux pas encore raconter maintenant, parce qu’elles créeraient des problèmes. Donc, je me suis focalisée sur le foot féminin. Cela m’arrange bien dans le cadre de mon projet ‘Girl Power’et j’espère enthousiasmer les gens afin qu’ils suivent les Red Flames pendant l’Euro.