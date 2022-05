Contre les «requins de l’immobilier», ZADlancée au bassin de Biestebroeck sur le site du projet A’Rive à Cureghem

Ce vendredi 9 mai 2022, la plupart des activistes se sont barricadés à l’intérieur, tandis qu’un petit rassemblement se tenait devant les locaux. Quelques banderoles avec des messages comme "Non au projet A’Rive" ont été accrochées sur une façade.

Il est question de construire 524 logements (dont une tour de 84 mètres de haut) et 383 places de parking. Inter Environnement Bruxelles (IEB) a introduit un recours en mai de l’année dernière contre le permis d’urbanisme.

«Désastreux»

Les activistes qui ont pris possession des lieux estiment qu’il s’agit d’une ZAD (Zone À Défendre). "C’est un projet désastreux parce qu’il ne propose que des logements hors de prix alors que de nombreuses personnes ont du mal à se loger décemment", martèlent-ils. "Désastreux parce que ce projet ferait augmenter le prix des loyers dans tout le voisinage proche et le long du canal, ce qui obligerait de nombreuses familles à quitter le quartier. Désastreux parce que la vie du quartier, ses commerces, ses activités seraient impactées par l’arrivée de nouveaux habitants bien plus fortunés: produits de consommation plus chers, espaces publics fermés, sur-répression des personnes traînant dans l’espace public…" Et de terminer: "Il s’agit bien d’un processus de gentrification à bloquer par tous les moyens".

Un groupe avait déjà occupé les lieux le 19 novembre 2021 au nom de ces mêmes principes. Il avait été expulsé le 22 décembre sur base d’un ordre judiciaire obtenu par requête unilatérale introduite auprès de la justice de paix d’Anderlecht.

"Les autorités ne veulent rien entendre: nous avons donc repris en main le sort de ces bâtiments", préviennent les collectifs. "Nous exigeons que les autorités régionales et communales annulent ce projet […]. En attendant, nous tiendrons ce bâtiment hors de portée des autorités et de leur police, nous y proposerons des activités pour le quartier, et le mettrons à disposition de tou.te.s comme lieu de rencontre et d’initiatives".