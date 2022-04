Plutôt que d’aller en ligne droite d’un point A à un point B dans son analyse, Kompany préfère passer par des chemins de traverse. Une manière d’allumer des contre-feux, de détourner l’attention d’un problème plus profond: le Sporting éprouve du mal face à ses concurrents du Top 4.

Un mauvais bilan contre le Top 4

Sept matchs, une victoire. Triste. Et surtout trop faible pour espérer atteindre l’objectif déclaré par certains mais inavoué par Kompany: être champion de Belgique. Des ambitions que les Mauves peuvent (plus que probablement) mettre de côté pour le présent exercice.

Anderlecht n’est venu à bout que du seul Antwerp. Des Anversois qui vivaient des semaines difficiles et enchaînaient les victoires à l’arraché. Les Mauves auraient également mérité mieux face à Bruges mais deux erreurs de Van Crombrugge (une mauvaise relance à l’aller et un corner évitable concédé au retour) ont coûté la victoire et forcé le nul.

Dans les quatre autres matchs, Anderlecht ne pouvait tout simplement par espérer le moindre point. L’Union a toujours dominé les Mauves. Même à l’aller face à l’Antwerp ils sont restés sans réponse.

La concrétisation comme problème principal

Mais où est le problème qui expliquerait ce bilan de cinq points sur 21 face à ses concurrents directs? À Anderlecht, on cherche l’explication. "Si nous l’avions, nous aurions corrigé ce que nous avons montré sur le terrain", a déclaré Josh Cullen après le match.

Le staff de Vincent Kompany aura certainement souligné une statistique lors d’une réunion: la différence entre les buts et les buts attendus. En d’autres termes, l’efficacité dans les deux rectangles.

Anderlecht totalise 12,12 buts attendus face aux autres grands pour seulement 7 buts inscrits. Pareil de l’autre côté du terrain: 13 buts concédés pour seulement 11,7 attendus. Statistiquement, la différence de buts d’Anderlecht ne devrait pas être de -6 mais de +1. En extrapolant légèrement, cela équivaut facilement à une poignée d’unités.

Le constat est cinglant: aucun joueur offensif n’a marqué plus de buts que ce qu’attendent les projections chiffrées. Les deux pires élèves sont Verschaeren (2,93 xG, 1 but) et Kouamé (1,89 xG, 0 but).

Kompany doit oser d’adapter

Les buts encaissés sont un autre chantier. Le jeu d’Anderlecht est basé sur une certaine prise de risque supposément maîtrisée. Il engendre quand même pas mal de pertes de balles et notamment dans la zone axiale près du but (11% du total).

Anderlecht a surtout encaissé face à ses concurrents sur des phases qui n’étaient pas supposées amener un danger de but. Plusieurs goals concédés face à l’Union et à Bruges en sont les meilleurs exemples.

Les équipes adverses commencent à trop facilement comprendre comment va jouer Anderlecht et surtout comment exploiter les faiblesses de son système. "Je m’adapte sans changer mon fond de jeu", a expliqué Kompany avant le déplacement à l’Union.

Une philosophie qui l’a amené où il est à l’heure actuelle et dont il ne démordra pas. On se demande toutefois s’il ne devrait pas, face à des équipes mieux rodées comme l’Union ou Bruges, travailler davantage en fonction de la manière dont se comporte l’autre équipe et pas uniquement la sienne.

Des changements trop prévisibles et un discours trop lisse

Le manque de surprise se résume dans ses changements. Presque automatiquement, entre la 60e et la 70e, Refaelov et Zirkzee quittent la pelouse pour Amuzu et Raman. L’objectif: amener de la vitesse quand l’adversaire commence à plier.

Deux constats peuvent découler de cette habitude. Soit Kompany manque d’imagination, soit il n’a pas assez de qualité sur son banc pour changer le cours d’un match d’une autre manière. Peu importe où se trouve la vérité, un changement est nécessaire.

En interne, on se préoccupe aussi de son positivisme outrancier. Kompany n’est pas un coach lisse mais son discours vers le monde extérieur, positif en toutes circonstances, peut irriter ceux qui considèrent que la défaite est inacceptable quand on porte le maillot d’Anderlecht.

Toujours pas de victoire en play-off

Il devra très rapidement trouver une solution à son manque de réussite face à la concurrence car son bilan en Champions play-off ne fait encore état d’aucune victoire.

Anderlecht vit une période de disette au niveau de son palmarès. Son manque de réussite en play-off en est une des explications. Depuis son dernier titre en 2017, les Mauves ont disputé 27 rencontres de play-off. Pour seulement cinq victoires. Anderlecht sait où le bât blesse.