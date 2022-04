Anderlecht: 3 enquêtes publiques, un seul quartier, voici à quoi pourrait ressembler les futurs Trèfles

Dans l’îlot 1 le plus proche de l’école, 181 logements sont prévus. Dans l’îlot, dans la continuité de la rue Delwart devrait accueillir 159 logements. Enfin dans le troisième qui prendra une forme de “L” inversé, on en trouvera 127.

Puisque les trois projets sont portés par le Fonds du Logement (organisme régional), les logements devraient principalement être des biens acquisitifs, destinés à une vente conditionnée à des conditions de revenus. La condition pour accéder à la vente: être en dessous du barème fixé à 51696 euros annuels pour une personne seule, un barème qui varie évidemment en fonction de la composition du foyer.

Le comité pointe un manque de vision d’ensemble du quartier pour prévoir au mieux l’incidence de chaque projet. Le PPAS [plan particulier d’affectation du sol qui régit l’aménagement d’un espace, NdlR] couvre une zone limitée et ne prend pas en compte l’entièreté de certaines rues qui traverse pourtant le projet. "Cela fait 10 ans que nous demandons un coordinateur général. Je pense que la commune n’a simplement pas les moyens".

Espace vert, pas pour tous?

Annick, riveraine, ici depuis près de 25 ans, a connu la zone alors qu’il y avait encore un agriculteur. "On était le coin tranquille, le bout du monde, maintenant ça construit beaucoup. Plein d’habitants se baladent avec leur chien par ici. Le côté éco-quartier, c’est super. Il y aura des parcs et des jardins en intérieur d’îlot, mais ce sera pour les habitants pas pour nous". Sur ce point la commune se veut rassurante: "nous préconisons l’ouverture de ses espaces pour ne pas créer un lieu fermé au reste du quartier. Normalement, il sera possible pour les riverains d’avoir accès aux jardins en intérieur d’îlot."

Vous avez un mois pour participer à l’enquête publique. Attention, il y en a trois différentes puisque chacun des îlots est un projet à part.