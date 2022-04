Anderlecht: beaucoup de crèches prévues... mais pas pour tout de suite

La crèche des “petits bateaux” devait ouvrir en 2020 le long du canal. Finalement, ce sera pour mai ou juin 2022. Et ce retard n’est pas exceptionnel pour les constructions de crèches à Anderlecht. Le conseiller communal Giovanni Bordonaro (PTB) recensait quatre autres cas lors du dernier conseil communal: “Les Jonquilles”, route de Lennik, “Les Pivoines”, City gate 1 - Marchandises, “Les Boutons d’Or”, Biestebroeck, et “Les petits Ramiers” rue de l’Obus. 210 places au total. Les retards pour chacune varient entre 1 et 2 ans.