Leur coach a laissé comprendre qu’il comptait sur eux pour aller arracher une victoire qui propulserait l’équipe en Champions play-off et donc potentiellement en Coupe d’Europe. "Avoir notre sort en main ou non ne change rien. Nous devons juste continuer de vouloir marquer sans encaisser."

Comme ça a été le cas face à Charleroi. La recette est facile. Sa réussite est entre les mains d’une paire qui a fait ses preuves au long de la saison et continue de monter en puissance.

Pourquoi ce duo fonctionne-t-il de mieux en mieux?

Leurs profils sont aussi différents que complémentaires. Christian Kouamé fait ce qu’il fait de mieux: beaucoup travailler et profiter de ses qualités athlétiques pour faire la différence dans les airs ou la profondeur.

Joshua Zirkzee a, lui, mis plus de temps à trouver sa réelle place sur l’échiquier. Celui que Kompany qualifie d’"artiste dans un corps de pivot" a eu du mal à savoir s’il devait être le vrai numéro 9 du Sporting ou un numéro 10.

Il tend vers un rôle d’électron libre, de joueur capable de traîner dans le rectangle aussi bien qu’entre les lignes pour offrir un appui aux joueurs qui l’entourent. Ce qui explique aussi pourquoi quand il n’est pas dans son match, il a du mal à proposer une prestation de qualité. Pour le reste, il fait parler sa technique hors normes.

Comment expliquer qu’ils n’ont été associés que dans un but?

Vu leur amitié croissante et leur complémentarité sur le terrain, on s’est étonné de voir qu’avant le service de Kouamé pour Zirkzee, jamais les deux hommes n’avaient été impliqués à deux dans un but. Étrange quand on voit que la paire de l’Union Vanzeir-Undav s’est déjà échangé des politesses sur plus de dix buts.

Zirkzee expliquait ce but commun par le fait que les deux hommes passent "de plus en plus de temps ensemble". Un argument logique qui justifie aussi les statistiques de Vanzeir et Undav qui se connaissent par cœur.

Le système de jeu a également un impact. Où l’Union, pour continuer sur cet exemple, articule principalement ses offensives autour de ses deux attaquants, Anderlecht les fait davantage travailler pour le collectif.

Au point qu’aucun des deux n’est actuellement le meilleur buteur d’Anderlecht. Toutes compétitions confondues, c’est Lior Refaelov qui possède ce titre avec 19 buts, dont six penalties.

Zirkzee veut "le dépasser" avant la fin de saison mais souhaite surtout continuer d’augmenter son total personnel. En Pro League, il a déjà réussi à égaler les 14 buts de Lukas Nmecha, meilleur buteur anderlechtois sur la saison passée.

Anderlecht pourra-t-il les conserver?

Avec de telles lignes de stats toutes compétitions confondues, 16 buts et 9 assists pour Zirkzee et 12 buts et 6 assists pour Kouamé, Anderlecht se retrouve face à un mur. Garder les deux hommes devient de plus en plus impossible au fil de leurs buts.

La Fiorentina ne laissera pas facilement filer un joueur pour qui elle a lâché 11 millions €. Même le salaire de Kouamé risque d’être impossible à prendre en charge. Le cas de Zirkzee est plus opaque. Après avoir annoncé son retour au Bayern, certains médias allemands ont écrit qu’il ne serait pas conservé par le club bavarois. Anderlecht garde encore un (mince) espoir de prolonger son prêt pour une saison supplémentaire.

Depuis quand Anderlecht n’a-t-il plus eu un tel duo?

La direction du RSCA risque une nouvelle fois de devoir reconstituer la quasi-totalité de sa ligne offensive comme ce fut le cas lors des deux derniers mercatos estivaux.

Un fameux défi. Les 20 dernières années ont vu davantage d’échecs offensifs que de grandes réussites. Récemment, seuls Nmecha et Teodorczyck ont réalisé une grande saison à la pointe de l’attaque bruxelloise.

Pour retrouver un grand duo, il faut revenir près de dix ans en arrière quand Ariël Jacobs puis John van den Brom pouvaient aligner Jovanovic et Mbokani de concert. Peter Verbeke devra avoir le nez creux s’il souhaite reformer une paire aussi solide que celle que forment Kouamé et Zirkzee.