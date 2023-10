Le meilleur club de boxe anglaise et le meilleur boxeur de Belgique s’entraînent dans la station De Brouckère : “pourquoi pas viser les JO ?”

Remise prix du meilleurs club de Boxe ©Jean Luc Flemal

Carton plein donc pour la formation de Naoufel Bensouda. “C’était épuisant de préparer les joueurs pour le championnat, de surveiller chaque détail, ce qu’ils mangent, comment ils s’entraînent, comment ils dorment, tout en gardant en tête que ce sont des humains. J’ai vu des gars pleurer avant ou après les matchs, et il faut les remettre sur le ring.”

L’art et la manière

Pour ça, il faut une sacrée dose d’empathie envers des boxeurs qui ressortent parfois amochés du ring, mais pas que. Lors de son discours, Naoufel Bensouda a pris le temps de faire monter sur le ring les personnes de l’ombre du club et à saluer sa famille proche auprès de qui il a sacrifié du temps pour voir le NBS Boxing club briller sur la scène nationale. C’est aussi ça, l’esprit boxe.

Créé il y a deux ans et demi, le club attire de plus en plus d’affiliés, “on compte environ 500 inscrits pour environ 200 jeunes”. Et le succès sur le ring est au rendez-vous, “là où d’autres clubs pratiquent plusieurs sports de combat, nous, on s’est concentré uniquement sur la boxe anglaise, on veut être très bon là-dedans. […] On se base sur l’art et la manière.”

Le deuxième trophée amené par la Vlaams Boks Liga (la ligue dans laquelle le NBS s’inscrit) était destiné à Jonathan Oniemba, couronné du titre de meilleur boxeur de la saison passée. “C’est le travail qui paye”, salue le Forestois qui a chaussé les gants il y a deux ans qui se prépare pour la nouvelle saison imminente. Elle sera cruciale pour l’athlète qui ne manque pas d’ambition : “pourquoi pas viser les JO, maintenant ?”

En Belgique, il y a deux ligues pour les boxers dits “amateurs” (bien que le terme soit mal choisi, tant la technique diffère des “pros” et que les deux catégories sont rémunératrices). Une pour la Flandre et Bruxelles, l’autre pour la Wallonie, qui ne décerne pas les prix de la même manière que la Vlaams Boks Liga. En conclusion, et avec un peu de chauvinisme, on peut dire que le meilleur club de boxe anglaise et le meilleur boxeur de Belgique s’entraînent dans la station de métro De Brouckère.