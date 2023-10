Squat rue de la Loi : Les demandeurs d'asile expulsés ce vendredi matin

Dès 6h00, ce sont des véhicules de police, un drone survolant la zone, quelques membres du collectif associatif "Stop à la crise de l'accueil", et des occupants sortant du bâtiment, au compte-goutte, leurs sacs de couchage ou sac à dos à la main, que l'on pouvait apercevoir au 91 rue de la Loi.

"Ils sont arrivés vers 6h00, avec leurs lampes de poche, je dormais encore. Ils nous ont juste dit de dégager. Mais maintenant, je n'ai aucun endroit où me loger", a réagi un occupant à l'agence Belga.

Le 19 octobre, une sortie du bâtiment avait eu lieu vers midi. Une quarantaine de demandeurs d'asile sur les septante qui étaient encore présents ont pu être relogés provisoirement dans des chambres d'hôtel payées par l'agence immobilière Atenor, propriétaire de l'immeuble occupé rue de la Loi. Atenor versera à cet effet une somme mensuelle de 30.000 euros pendant quatre mois.

Selon Atenor, un recensement des personnes présentes dans l'immeuble a été effectué il y a quelques jours, soit 40 occupants à ce moment-là. Au fur et à mesure que l'information circulait, d'autres personnes sont revenues dans l'immeuble. Jeudi, environ 70 occupants étaient présents dans les locaux, ce qui a créé des tensions. Vers 14h00 jeudi, les 40 occupants précédemment recensés sont montés dans le bus en direction de l'hôtel. Plus d'une vingtaine de personnes sont restées au 91 rue de la Loi, avant d'être évacuées vendredi matin par les forces de police.

"Cette expulsion met à nouveau en lumière la situation des demandeurs d'asile laissés à la rue par l'État, alors que les autorités régionales et fédérales, sollicitées pour trouver des solutions, n'ont rien voulu entendre", a déploré Alexia, porte-parole du collectif.

Une partie des personnes présentes dans l'occupation a donc pu être relogée, jeudi, par le propriétaire de l'immeuble. La vingtaine de personnes restantes n'a pas de solution de relogement pour l'instant. "Les demandeurs d'asile expulsés aujourd'hui se retrouvent à nouveau à la rue, face à une violence d'État et en dépit du droit international", a expliqué Vi, membre du collectif présente vendredi, à Belga.

"On fait face à un manque criant de vision et de courage politique", a ajouté Claude, autre membre du collectif. "La précarité dans laquelle on force les personnes concernées à vivre a des conséquences graves, psychologiques notamment. Cela a également un impact plus large, avec une saturation des services d'accueil d'urgence, l'augmentation du sans-abrisme, etc. Parmi les personnes sans logement, beaucoup sont aussi dans un vide administratif ou en attente de régularisation, et totalement invisibles. Il est indispensable d'attaquer le problème de manière systémique et de cesser de discriminer entre les types de profils", a-t-il ajouté.

Il y a quelque temps, les occupants ont été contraints par un juge de quitter le bâtiment, après que Nicole De Moor (CD&V) et Fedasil ont été tenus responsables de l'exploitation de l'immeuble. À partir de vendredi, les forces de police pouvaient expulser les occupants des lieux.

Vers 7h30, certains occupants se trouvaient encore sur le trottoir, en face du 91 rue de la Loi, en attente d'un endroit où aller, avant que des agents de police ne leur demandent de partir.