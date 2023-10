La tour Louise rénovée se pare de bureaux de luxe : l’objectif est de créer un “village in the sky” (PHOTOS)

Les travaux, qui ont démarré il y a plus d’un an, portent sur la rénovation des façades et des installations techniques ainsi que sur le réaménagement des espaces de bureaux.

Patrizia a imaginé des espaces communs luxueux. Ici, le lobby de The Louise. ©Patrizia/A2RC

Un confort énergétique

“La rénovation de la tour vise sa mise en conformité avec les nouveaux standards de confort et d’efficacité énergétique dans le respect de l’architecture d’origine. Le projet est conçu sur la base de critères de certification BREEAM, en mettant l’accent sur la durabilité et les techniques de construction à faible empreinte environnementale, précise CIT Blaton. La consommation d’énergie sera fortement réduite grâce à un nouveau système de ventilation, au double vitrage haute performance et au système de refroidissement efficace dans le plafond”, de sorte que l’objectif est d’atteindre le zéro carbone et la certification ‘BREEAM Excellent’.

Grâce à des baies vitrées ouvertes de haut en bas, les travailleurs auront constamment vue sur la ville, même assis. ©Patrizia/A2RC

Une vue à 360°

Pour redonner au bâtiment de l’éclat tout en conservant sa valeur architecturale, “nous avons enlevé toute la façade vitrée et conservé la structure en béton pour remettre une façade identique avec des baies vitrées de la même couleur mais plus grandes, ouvertes de haut en bas”, de sorte à mieux laisser passer la lumière et agrandir la vue vers l’extérieur, explique Suzy Denys, directrice des transactions BeLux chez Patrizia. Ainsi, “les travailleurs auront constamment une vue sur la ville, même assis”.

Avec The Louise, l’objectif est de créer un “village in the sky”, proposant des bureaux et espaces haut de gamme avec une vue à 360° sur Bruxelles et ses beaux quartiers.

Des espaces de réunion plus cozy permettront aux travailleurs de discuter de manière moins formelle. ©Patrizia/A2RC

Des espaces luxueux

“Nous avons imaginé des espaces communs plus luxueux”, avec un travail sur le design du mobilier et les finitions. “Nous avons acheté le bâtiment avant le Covid et, depuis la généralisation du télétravail, nous voyons une tendance des locataires à vouloir des espaces de travail plus flexibles, plus confortables, pour se réunir, se rencontrer”, pointe Suzy Denys. Dès lors, les espaces de bureaux sont repensés et les espaces communs élargis, “avec des salles de réunion et salles cosy où discuter de manière moins formelle”. La tour comprendra également un auditorium “pour y organiser des réunions, des conférences… Les sièges sont déplaçables pour y organiser une pièce de théâtre, par exemple”.

L’aménagement des communs débutera en février 2024.

Outre les espaces de travail, l'accent a été mis sur le bien-être des locataires. Avec, notamment, une salle où seront donnés des cours de yoga. ©Patrizia/A2RC

Des espaces bien-être

Outre les espaces de travail, l’accent sera aussi placé sur le bien-être des locataires (WELL Platinum) “avec la présence d’une salle où seront organisés des cours de yoga ou de coaching sportif”, mais aussi une salle dédiée au bien-être global, ainsi que trois terrasses végétalisées aux premier (accessible pour tous les employés), cinquième et septième étages pour s’aérer, discuter et se détendre.

L’immeuble de bureaux sera également à la pointe de la technologie (certifié SMART et visant la certification Wiredscore Platinum) : les utilisateurs du bâtiment auront accès à une application qui leur permettra entre autres d’accéder à des ascenseurs intelligents, d’allumer et d’éteindre la lumière, d’intégrer un accès contrôle. L’immeuble intelligent pourra également, sur base de prévisions météorologiques et d’un logiciel d’auto-apprentissage, optimiser le chauffage et le refroidissement.

Enfin, divers services de type hôteliers seront également proposés aux locataires : barista, restaurants, réception, parkings pour vélos et trottinettes électriques “avec une entrée spécifique”… Au rez-de-chaussée, dans le couloir vers le sous-sol, un mur sera mis à la disposition d’un artiste local pour y réaliser une fresque murale.

Juste à côté, l’hôtel Wielemans, maison de maître classée de style art déco est aussi en cours de rénovation. “Les locataires de The Louise pourront en profiter en tant que club business. Il y aura des salles de réunion et un bar où ils pourront accueillir leurs clients”, précise Suzy Denys.

Premiers locataires

Forte de cette “approche luxueuse, durable et historique”, The Louise a déjà trouvé ses premiers locataires. Les trois derniers étages ont été pris en occupation par le cabinet d’avocats international Clifford Chance. “Ils commenceront leur aménagement intérieur en février 2024”, indique la directrice. En tout, quatre étages et demi sur les 24 sont déjà loués par des avocats. Les autres intéressés sont des banques privées, des bureaux d’architectes, etc.