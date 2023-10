Attentat à Bruxelles : le MR réclame un nouveau Plan Canal dans la capitale, les communes sont mitigées

”Grâce au Plan Canal, la zone de police VIMA pouvait compter sur le soutien de 20 policiers fédéraux à temps plein, a indiqué le président du collège de police, Hans Bonte (Vooruit), bourgmestre de Vilvorde. Depuis l’année dernière, ce nombre a été réduit à zéro.”

Pour rappel, le Plan Canal fédéral a été lancé à la suite des attentats à Paris du 13 novembre 2015. L’objectif était de mettre en place une coopération contre la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme dans la zone du canal, qui comprend sept communes (St-Gilles, Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, St-Josse et Schaerbeek, Vilvorde, ainsi que Laeken). Rien qu’en 2016, plus de 100 000 contrôles de résidence ont ainsi été effectués dans le cadre du Plan Canal, visant des “cibles Ocam”. “Si une personne ciblée demandait une nouvelle adresse, cette info était redirigée vers la task force locale, souligne David Leisterh, chef de groupe du MR au Parlement bruxellois. Mais aujourd’hui, ce plan s’est dilué. Il faut un nouveau Plan Canal qui se focalise sur les personnes radicalisées présentes illégalement sur notre territoire. Et accorder une attention prioritaire sur les ordres de quitter le territoire non exécuté.”

Abdesalem L., auteur de l’attentat de Bruxelles, était visé par un ordre de quitter le territoire belge.

“Il est trop facile de vivre dans la clandestinité en Belgique, se désole David Leisterh. Notre pays ne peut pas être le refuge des terroristes ou autres profils radicalisés.”

Le libéral fait un parallèle entre les profils radicalisés et les trafiquants de drogue. “Il faut lutter contre la clandestinité pour savoir qui se trouve sur notre territoire et expulser tous les profils qui représentent une menace sans délai. Pour cela, il faut les débusquer. C’est pourquoi un Plan Canal 2.0, avec tous les moyens supplémentaires assortis, est nécessaire. Je ne veux plus entendre que Bruxelles est la plaque tournante du terrorisme européen. Il faut aller contrôler, sans ménagements.”

La proposition, pour aboutir, devra bénéficier d’un soutien politique et des moyens nécessaires… Les bourgmestres concernés seraient tous ravis d’obtenir plus de policiers. Ils accueillent pourtant tièdement, pour la plupart, la perspective d’un nouveau Plan Canal fédéral.

”Avant de relancer ce plan, prenons d’abord le temps de voir les failles que l’attentat de lundi a révélées et déterminer comment on peut améliorer les choses. À cet égard, l’application effective des ordres de quitter le territoire me semble une mesure au moins aussi importante, si pas plus”, pointe Cécile Jodogne (Défi), bourgmestre de Schaerbeek.

”Je veux un plan de financement structurel qui correspond aux missions de police qu’on nous demande de remplir sur le terrain, pas un Plan Canal ni de surenchère politique, ajoute Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles. Pour la zone de police Midi, la question des effectifs disponibles sur le terrain pour assurer un suivi de tous les profils à risques se pose clairement.”

Ridouane Chahid (PS), bourgmestre d’Evere, est sur la même longueur d’onde et réclame surtout “qu’on donne des moyens à la justice pour qu’elle puisse assurer le suivi du travail policier”.

Catherine Moureaux ne dit pas non

La bourgmestre de Molenbeek est plus ouverte. “Nous avons besoin de policiers supplémentaires”, assure Catherine Moureaux (PS) qui déplore la diminution importante du nombre d’agent mis à disposition de sa zone. Elle réclame “un refinancement de la zone et le renforcement de la formation au niveau fédéral”. “Il faut aussi, dans le même temps, et de manière beaucoup plus rapide, un repositionnement du fédéral en solidarité avec Bruxelles. Par exemple via la mise à disposition immédiate de policiers, ajoute la bourgmestre de Molenbeek. Ce deuxième aspect, au niveau technique et juridique, pourrait utiliser le véhicule du Plan Canal.”