"Il n’y a qu’à Bruxelles qu’une rue est plus sale après la collecte des déchets qu’avant" : Défi veut une propreté exclusivement aux mains des commune

Défi, par ailleurs en difficulté dans les sondages, entend tirer le premier. Le parti amarante a ainsi élaboré un plan en 15 axes, censé améliorer la propreté en Région Bruxelles-Capitale. Il comporte un système de consignes obligatoires sur les bouteilles plastiques et les canettes, un plan toilettes en ville, ou encore la mise en place d’un système d’évaluation de la propreté publique.

”Nous partons d’un constat largement partagé : Bruxelles est objectivement sale. La situation ne s’est pas améliorée en 4 ans. C’est l’un des grands ratés de cette législature en Région bruxelloise. Et ce, alors que les verts avaient quasiment l’ensemble des leviers de pouvoirs en la matière. Ils ont le ministre en charge de la Propreté (NdlR : Alain Maron, Écolo), même s’il l’oublie souvent. Ils avaient les leviers dans la gestion des espaces verts et, avec Elke Van den Brandt (Groen), des espaces liés à la Stib. Écolo/Groen a également 9 échevins en charge de la propreté et des espaces verts dans les communes bruxelloises. On aurait pu espérer une vraie coordination”, assène Fabian Maingain, président de Défi en Région bruxelloise et échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

Marc Loewenstein, député Défi, Deborah Lorenzino (Défi), échevine de la Propreté publique et des Espaces vert à Schaerbeek, et Fabian Maingain, président de Défi en Région bruxelloise. ©D.R.

Le propos n’est pas anodin. Défi remet en cause l’action d’un gouvernement auquel il participe. L’attaque vise en effet les verts et Alain Maron. Le ministre bruxellois de la Propreté publique a pourtant mis en place, en juin 2022 avec clean.brussels, une stratégie de propreté urbaine globale, telle qu’il n’en existait pas jusque-là dans la capitale.

”Le plan clean.brussels est un catalogue de mesures déjà en grande partie mises en œuvre par les communes et qui seraient reprises par l’agence Bruxelles Propreté, objecte Deborah Lorenzino (Défi), échevine de la propreté publique à Schaerbeek. Il faut avoir le courage de changer de stratégie.”

Le problème majeur réside, selon Défi, dans la coexistence de multiples acteurs en matière de propreté. Dans cette logique, Défi veut réduire au maximum le nombre d’intervenants et limiter les missions de service public de l’Agence Bruxelles-Propreté à la collecte, au tri et au recyclage des déchets ménagers. L’objectif : lui ôter toute responsabilité en matière de nettoyage des voiries.

Le système actuel est illisible

”Un de nos leitmotivs, c’est de demander le transfert du nettoiement des voiries régionales aux communes, reprend Deborah Lorenzino. Pour que la commune soit le seul acteur en charge de la propreté sur son propre territoire. Et aussi la seule responsable devant le citoyen. Le système actuel est illisible pour les citoyens comme pour les professionnels de la propreté. Il n’est pas rare qu’on doive effectuer une recherche pour savoir quelle autorité est responsable de l’entretien de telle zone particulièrement sale. Reconnaissons aussi que les voiries régionales sont presque systématiquement des points noirs au niveau de la propreté. Parce que Bruxelles Propreté est incapable d’avoir une gestion spécifique, rue par rue. Ils sont trop éloignés du citoyen et des exigences de terrain.”

La seconde proposition phare des amarantes consiste à mettre fin au système actuel de collecte des déchets dit “de porte-à-porte”, source de salissure.

Si on la compare à d’autres capitales, cette collecte en porte-à-porte constitue “une spécificité bruxelloise”, selon l’Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU). “Elle rend difficile le travail de propreté publique et donne une impression d’espace public sali”, analysait en septembre dernier Hervé Guillaume, délégué général AVPU.

”Il n’y a qu’à Bruxelles qu’une rue est plus sale après la collecte des déchets qu’avant !”, ironise Fabian Maingain.

La fin de la collecte porte-à-porte

”Notre solution, c’est la fin progressive du système de collecte porte-à-porte et la mise en place de containers intelligents enterrés, qui compressent les déchets et appellent automatiquement le gestionnaire pour la vidange, selon le remplissage. Ce système doit se généraliser, comme à Amsterdam”, prône Marc Loewenstein.

Alain Maron n’est pas contre le principe. C’est à sa demande que l’agence Bruxelles Propreté a lancée, en septembre, une étude des performances de la collecte des déchets via des conteneurs enterrés. L’objectif : préciser de manière plus détaillée la faisabilité opérationnelle d’une telle conversion en vue d’une mise en œuvre éventuelle, qui sera à négocier dans le prochain accord de gouvernement.

Bruxelles-Propreté a déjà donné son accord pour l’installation de conteneurs enterrés dans près de 25 nouveaux projets immobiliers.

Défi salue l’ouverture. Mais le chemin est encore long d’ici à la réalisation de ce projet. Il y aura du travail pour dépasser les effets d’annonce, de part et d’autre. Et rendre Bruxelles, enfin, plus propre.