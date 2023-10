Désormais des "zones de silence" dans les trains : la même chose dans les trams et métros bruxellois ?

Mais une fois le train quitté, le brouhaha urbain recommence et le contraste n’est que plus marquant entre ces “zones de silence” et le métro bruxellois. Ce mardi au parlement régional, la ministre Elke Van den Brandt (Groen) a été interpellée sur ces thématiques par les députées Ingrid Parmentier (Ecolo) et Anne Charlotte d’Ursel (MR).

Il ressort qu’aucune “zone de silence” n’est prévue dans les véhicules de la Stib. “Malheureusement, contrairement à ce qui peut se faire dans les trains, où il y a des wagons distincts et où les voyageurs passent davantage de temps, il n’est pas réaliste de mettre en place des zones silencieuses dans les bus, trams et métros. La Stib n’a pas connaissance d’une telle mesure appliquée dans des bus, trams ou métros ailleurs”, a indiqué la ministre Groen, reconnaissant que “le bruit excessif peut entraîner des désagréments pour les usagers, tels que le stress, la fatigue et la difficulté à se concentrer."

Neuf plaintes en 2022

La lutte bruxelloise contre le bruit dans les transports se limite dès lors à des “campagnes de sensibilisation à la convivialité dans les transports” et des pictogrammes mis dans les véhicules.

Le mois dernier, le MR, depuis les bancs de l’opposition, annonçait vouloir sanctionner ceux qui mettent leur smartphone sur haut-parleur dans le métro ou le tram. On apprend ce mercredi que neuf plaintes ont été reçues par la Stib en 2022 “concernant l’usage intempestif du smartphone (et du haut-parleur) dans les transports publics." Rappelons notamment qu’il est “interdit de jouer ou de diffuser de la musique sans autorisation sur le réseau."