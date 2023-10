Budget bruxellois : les automobilistes et les usagers de la Stib passeront à la caisse, le chantier du tunnel Arts-Loi/Belliard reporté

On en sait plus sur l’impact budgétaire des réformes mises en place dans le budget 2024 de la région bruxelloise. Pour mémoire, le gouvernement s’est entendu dimanche, après d’âpres négociations, sur une économie de 150 millions, loin des 600 annoncés par le ministre du Budget Sven Gatz voici quelques semaines. Ce qui n’empêche pas l’élu Open-VLD de positiver. “Ce n’est pas idéal mais la bonne nouvelle est que la norme relative au plafond de la dette (205 % du PIB Bruxelles, NdlR) a été acceptée psychologiquement par mes collègues. Si je n’avais pas instauré cette règle il y a six mois, ça aurait été beaucoup plus difficile”. En réalité, le plafond de la dette atteindra 210 % et non 205 %. De quoi faire baisser la note de la Région bruxelloise par Standard&Poors ? “Nous verrons cela en mars de l’année prochaine mais on a de la marge car l’agence de notation nous accorde une marge entre 205 et 210 %.”