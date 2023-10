Attentats: les athénées flamands fermés mais les écoles francophones ouvertes malgré des absences:"la situation est incompréhensible pour les parents"

“Une circulaire a été envoyée aux écoles”, nous indique le cabinet de la ministre Caroline Désir. “Fermer une école est de la responsabilité du pouvoir organisateur (PO). S’ils le font, ils doivent rattraper les cours ou justifier un cas de force majeure.” Mais il nous revient que certaines écoles bruxelloises connaissent un haut taux d'absentéisme ce matin.

"Ce n’est pas ce qu’il faut faire"

Mais comment expliquer la différence de traitement entre les établissements entre Flandre et FWB ? La décision de fermeture des athénées flamands serait une mesure unilatérale, et est déjà sous le feu des critiques. Le ministre compétent, Ben Weyts (N-VA), a marqué son désaccord. ” Quand on connaît l’impact d’une fermeture généralisée des écoles, avant tout pour nos enfants eux-mêmes, on sait aussi que c’est vraiment le dernier recours.” “Ce n’est pas ce qu’il faut faire”, a, de son côté, commenté Philippe Close (PS).

Peu de temps après le drame, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (Défi) appelait les parents à faire preuve de vigilance et n’excluait pas une fermeture. Le suspect étant désormais interpellé, le ton a changé. “À Woluwe-Saint-Lambert, on n’a pas fait fermer les écoles, non. On respecte les directives”, actualise le mayeur. La sécurité aux abords des écoles de la zone de police Montgomery a cependant été renforcée, “avec des patrouilles mobiles.”

Avec désormais un peu de recul, le mandataire amarante regrette le décalage de mesures entre réseaux d’enseignement. “On reçoit beaucoup de coups de téléphone. La situation est incompréhensible pour les parents.”

Notons également que les écoles européennes restent portes closes en ce matin. L’ULB annonce maintenir ses cours, mais la VUB opte, quant à elle, pour un enseignement à distance.

