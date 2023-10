Petite révolution dans le secteur des trottinettes : un opérateur va introduire à Bruxelles un système de tarification basé sur la distance parcourue

Actuellement, à l’exception des pass forfaitaires, les opérateurs de free-floating ont un système de tarification lié au nombre de minutes d’utilisation.

Cette formule de calcul selon la distance sera introduite à Bruxelles “plus tard cette année”, promet Bolt, qui exploite actuellement des trottinettes et vélos partagés. “Le standard actuel de l’industrie, qui consiste à facturer les utilisateurs en fonction de la durée de leurs trajets, peut les inciter à atteindre leur destination le plus rapidement possible, entraînant potentiellement une conduite à risque comme ignorer les feux de circulation. La tarification basée sur la distance vise à assurer que les utilisateurs conduisent en toute sécurité”, indique la société dans un communiqué, se félicitant également d’avoir mis en place un “comité indépendant de sécurité pour la micromobilité”.

Rappelons qu’en janvier 2024, seuls deux opérateurs pourront rester actifs à Bruxelles, avec un nombre drastiquement réduit d’engins (4 000 trottinettes par société, à savoir 8 000 au total, contre plus de 20 000 actuellement). L’appel d’offres est en cours pour désigner les deux lauréats. Depuis plusieurs mois, on assiste dès lors à une véritable avalanche d’annonces et de communication de la part des sociétés en lice pour obtenir les agréments bruxellois.