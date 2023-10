Attentat meurtrier sur des supporters suédois à Bruxelles : deux personnes décédées, l’auteur en fuite, l’alerte attentat passe au niveau 4 (direct)

Un homme a ouvert le feu ce lundi soir dans le centre de Bruxelles, hauteur du carrefour constitué entre la place Sainctelette et les boulevards du Neuvième de Ligne et d’Ypres. Le Premier ministre, la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont au Centre de crise pour suivre la situation.