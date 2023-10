La parodie TNGéniale: la STIB se paye une chaîne TikTok russe qui allie sexisme et voitures de luxe (vidéo)

Le succès de ces vidéos a visiblement tapé dans l’œil des équipes de la STIB, jamais à la traîne en matière de buzz. Elles se fendent d’une parodie très bien venue d’une séance ASMR avec une Bentley, vue 44 millions de fois en 3 mois. Évidemment, ce n’est pas une voiture, mais un tram qui reçoit les égards de sa conductrice. Mécanique or et argent tout aussi rutilante : le TNG, ou “Tram Nouvelle Génération”, mis en service depuis avril 2023. Dans un hangar bruxellois, la STIBienne y imite à la perfection et beaucoup de malice les minauderies de son modèle russe : elle caresse le museau du véhicule, ouvre ses portes d’une légère pression, effleure son levier de vitesse et déplie même l’accessoire prévu pour recueillir les bonnes vieilles jattes de café des conducteurs. Comme quoi, le tram aussi est un transport de luxe.

On l’avoue : on a bien ri. On savait la STIB à l’aise dans sa com' humoristique. Mais ici, il s’agit en plus de se moquer d’un sexisme bien trop faisandé pour 2023. Avis qui semble partagé par les internautes de Bruxelles : la parodie salvatrice a été vue près de 250.000 fois depuis le 3 octobre et les commentaires ne tarissent pas d’éloges. “TNGééééhhhhhh”