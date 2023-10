Ce week-end à Bruxelles, nature, volts et révolte: 7 sorties familiales, en plein air ou au chaud

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Nouveaux jardins

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©Bruxelles Environnement

Mis à part leur danger pour les trams de la STIB, les feuilles mortes gardent cet effet réconfortant sur les coeurs. Alors que les parcs se parent de jaune et d'orange, Bruxelles fête l'automne avec "Renature Time", le mois dédié à la "ville-nature". Le coup d'envoi est donné ce dimanche 15 octobre 2023 lors de la Foire du Jardin et de la Nature. Ça se passe au parc de la Ligne 28, à Molenbeek. Un rallye nature y attend vos enfants pour leur faire découvrir la biodiversité: 6 missions leur seront proposées. Les attend aussi un "bioblitz": il s'agit d'un challenge qui consiste à identifier un maximum d'espèces sur un terrain défini. Des spécialistes des abeilles, du stop béton ou de la végétalisation des petits espaces vous coacheront. Des promenades à la découverte des arbres, champignons, insectes, du lichen ou du potager sont prévues. Et puis, la serre de Parkfarm et son bar seront évidemment ouverts.

+ "Foire du Jardin et de la Nature", ce dimanche 15 octobre 2023 dès 10h au parc de la Ligne 28 (L28), 1080 Molenbeek, gratuit

+ "Renature Time", jusqu'au 12 novembre 2023, programme complet en ligne

Forêt ancienne

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©Fondation Soignes

Autre événement de Renature Time: la traditionnelle Journée de la Forêt de Soignes. La plongée annuelle au pied des vénérables hêtres bruxellois est prévue ce 15 octobre depuis les habituelles "portes d'entrée" vers les bois: Rouge-Cloître et Hippodrome de Boitsfort pour Bruxelles. Chasse aux trésors, circuit vélo interrégional, visite de l'écoduc de Groenendael, marché fermier ou parcours d'orientation, chevaux débardeurs, contes, virées en calèche, golf et même rock vous attendent. Avec son thème 2023 ("Fragile, ancienne et patrimoine mondial de l’UNESCO"), la Fondation Forêt de Soignes met l'accent sur le rôle de refuge de la Soignes, "tellement précieuse que ses parties les plus naturelles ont été reconnues comme seul site belge inscrit au patrimoine naturel de l'UNESCO". Experts et amoureux de la nature vous en diront donc plus sur les espèces rares de notre forêt centenaire, comme la bouvière, le lucane cerf-volant et certaines chauves-souris. Et qui sait si vous ne croiserez pas chevreuils, renards ou sangliers?

+ "Journée de la Forêt de Soignes", animations depuis les "portes d'entrées" à la forêt: Rouge-Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Domaine Régional Solvay (La Hulpe), Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren et Park van Tervuren. Programme complet en ligne, triable par lieu de rendez-vous.

On ralentit le pas

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©walk.brussels

Chaussez baskets ou bottines de marche: le "Slow Way Weekend" revient sur la pointe des pieds pour une troisième édition. L’idée reste excellente: "mettre les voies lentes à l’honneur". On le sait peu dans ce Bruxelles où la bagnole prend toute la place: la capitale compte 800km de ces voies interdites au trafic motorisé. De quoi largement dépasser les quelques km marchands (mais néanmoins marchant) des piétonniers commerciaux. À l’organisation, on retrouve walk.brussels, association qui milite pour ces chemins de traverse. Entre raccourcis urbains et sentiers bucoliques, ses guides vous emmènent dans des recoins secrets de Bruxelles. 23 activités sont prévues à Woluwe-Saint-Lambert, Ixelles, Uccle, Schaerbeek, Auderghem, Laeken, Bruxelles-Ville, Woluwe-Saint-Pierre, Saint-Gilles, Anderlecht, Watermael-Boitsfort ou Forest. Au menu: graffiti, "serre-party", chasse aux bonbons d'Halloween, récital de guitare, Vous marcherez au pied de tours de logements sociaux ou dans les friches de sites naturels menacés, sur les pavés des cités-jardins ou les drèves du bois de La Cambre. Voire remonterez lentement le canal au son de chansons.

+ "Slow Ways Weekend", ces 14 et 15 octobre 2022 partout dans Bruxelles, gratuit.

Gueulophones

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©Festival des Libertés

Sursaut révolutionnaire au Chili, repli identitaire en France, lutte climatique en Flandre, corruption en Oklahoma, révolte des jeunes en Irak, une "mère de la nation" au Soudan, folie religieuse aux USA, popstar afghane, prisons à Bruxelles...: le Festival des Libertés a plus que jamais du grain à moudre en 2023 et son tour du monde filmographique qui s'ouvre ce week-end le prouve avec conviction. Le rendez-vous du documentaire consacré aux droits humains, aux résistances de tous bords et aux voix prêchant les possibles reprend donc ses gueulophones jusqu'au samedi 21 octobre. La formule allie toujours sa compétition ciné aux débats, œuvres de théâtre et, pour dégoupiller un peu la pression face à un tableau toujours plus morne et déprimant, aux concerts. En sont entre autres Tiken Jah Fakoli, Caballero & Jeanjass, Acid Arab, Dominique A, Vitalic, Omar Souleyman ou Rebekka Warrior. C'est promis: aucun n'a prévu de rengainer les slogans militants.

+ "Festival des Libertés", jusqu'au 21 octobre au Théâtre National, programme complet en ligne

Bruxelles a faim de révolte

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©Alimenterre

On reste dans le combat et les docus au festival Alimenterre, consacré à la bouffe et aux façons que l'humain a de la produire, bonnes ou mauvaises. On s'y met à table avec des agricultrices françaises, des exploitants de mégafermes, des collectionneuses de semences, des pollueurs aux algues vertes, une famille de la forêt ou une vache laitière anglaise. On y frôle aussi l'indigestion avec les bananes inéquitables et les oranges sanguinaires de la compagnie Adoc qui ausculte sur scène nos tickets de caisse pour calculer le "vrai prix de l'alimentation". Signalons aussi un atelier de décryptage sur l'alimentation dans la pub à destination des ados. Malin enfin: des séances jeune public sont prévues ce dimanche 5 octobre aux Galeries et au Jacques Franck à Saint-Gilles, où vos kets verront l'admirable, drôlissime et très émouvant "Un amour de cochon". C'est garanti: vos lardons ne verront plus leurs saucisses du même œil.

+ "Festival Alimenterre", au cinéma Galeries et ailleurs à Ixelles et Saint-Gilles,mais aussi à Charleroi, Liège, Ottignies LLN, Thimister et Stoumont, jusqu'au 15 octobre 2023, de 3,50€ à 9€, pass 4 séances (Bruxelles) à 24€. Programme complet en ligne.

Des volts à Ixelles

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©Parcours d'Artistes Ixelles

C'est un quartier sans doute moins central que Flagey, Saint-Boniface ou Châtelain: localiser le Parcours d'Artistes Ixellois 2023 dans le quartier des universités est donc plutôt bien vu. D'autant que vous pourrez y pénétrer dans le bâtiment Volta XL, un nouveau lieu artistique jusqu'ici plutôt discret, derrière le cimetière d'Ixelles. Cette ancienne centrale électrique héberge la grande expo collective de l'événement, où rappliquent 150 artistes et 12 associations sur 5000m2. En dehors de ce QG, une trentaine de lieux et d'ateliers à retrouver sur carte interactive ouvrent leurs portes selon une routine désormais éprouvée, mais toujours opportune pour découvrir des lieux parfois insolites. Parmi eux, n'oubliez pas le détour par le campus du Solbosch où l'ULB expose une trentaine d'artiste dans la salle Allende. On retrouvera aussi un parcours street-art quadrillant le quartier d'un campus à l'autre, et même quelques moments d'humour puisque Kings of Comedy Club et Four Rire sont de la partie.

+ "Parcours d'Artistes ixellois 2023", jusqu'au dimanche 15 octobre 2023 dans le quartier des universités et du cimetière, programmation complète en ligne.

Homme volant et légumineuses

Illustrations pour l'agenda bruxellois du vendredi 13 octobre 2023. ©I Love Science

Un recordman du monde assez futuriste atterrit à Bruxelles ce week-end: le Montréalais Alexandru Duru, "homme volant" qui a établi la plus grande distance parcourue en hoverboard. Le Canadien est à Tour & Taxis ce week-end pour le festival gratuit I Love Science. C'est le rendez-vous parfait pour les scientifiques en herbe. De nombreuses institutions, écoles, musées ou associations y présentent leurs projets de façon ludique pour intéresser les kets. Par exemple: ils pourront construire une ville en Lego et voir l'impact de leurs choix urbanistiques sur la chaleur en ville. Autre option: un voyage vers le Grand Nord pour observer les aurores boréales. On note encore d'autres activités insolites très intrigantes: un voyage vers Mars, de la peinture acoustique, la création de film d'animation, un parcours sensoriel pour gérer les déchets, une impression alimentaire à base de légumineuses, le nettoyage des océans avec un robot ou la conception de vêtements via fablab.

+ "I Love Science", ces 13 (9-16h), 14 et 15 octobre 2023 (10-18h) à Tour & Taxis, gratuit, programme complet en ligne.