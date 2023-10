La zone de police Bruxelles-Midi a procédé à plus de 1.400 arrestations cet été

Jurgen De Landsheer, le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Midi, n’a pas pu préciser d’où viennent toutes ces 975 personnes, mais a indiqué que certaines arrivaient d’autres communes de la Région bruxelloise et d’autres de villes plus éloignées, notamment Liège, Alost et Verviers. “Il y a des mineurs qui prennent le train pour venir gagner 100 à 200 euros par jour en vendant des stupéfiants”, a-t-il évoqué à titre d’exemple.

Le “plan été” de la zone de police Bruxelles-Midi a été mis en place entre autres pour lutter contre les nuisances liées au trafic de stupéfiants dans certains quartiers, comme le Peterbos à Anderlecht, mais aussi pour lutter contre les nuisances liées à la consommation de drogue et d’alcool ailleurs, notamment autour de la gare de Bruxelles-Midi à Saint-Gilles.

Ce plan a été mis en œuvre par la police locale avec la collaboration des services communaux. La zone de police a fait état, mercredi, de 602 actions ciblées, de 4.833 sanctions administratives communales infligées, de 215 procès-verbaux dressés pour faits de stupéfiants, de 177 kilos de stupéfiants découverts ainsi que d’une somme de 116.012 euros, issue du trafic de drogue, saisie.

À ces chiffres s’ajoutent 1.416 privations de liberté, dont 791 à Anderlecht, 418 à Saint-Gilles, 162 à Forest et 45 en dehors du territoire de la zone.