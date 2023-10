"Euro 7 octroierait un permis de tuer": ces villes, dont Bruxelles, Paris et Rome, veulent des normes européennes plus dures sur les gaz d'échappement

Bruxelles fait partie d'une dizaine de villes signataires d'une pétition initiée par la Ville de Paris et déposée au Parlement européen. Ces villes souhaitent des normes plus exigeantes sur la qualité de l'air et des émissions des véhicules motorisés.