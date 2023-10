"Beliris prouve que ce pays fonctionne": c'est ce qu'affirme Karine Lalieux pour les 30 ans de l'institution

Beliris a fêté ses 30 ans ce week-end des 7 et 8 octobre 2023. L’organe de coopération entre le fédéral et Bruxelles pour les projets de construction et rénovation a investi 2,6 milliards en 3 décennies.