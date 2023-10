6 SORTIES | Ce week-end, Bruxelles ma Beliris : 4 activités en plein air pour profiter de l’été indien (et coréen)

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Bruxelles ma Beliris

©Beliris

Beliris contracte en son nom toute son identité : il s’agit de ce que la Belgique apporte à Bruxelles pour la rendre plus belle (via les budgets alloués par le Fédéral). Ou en tout cas pour la rénover. Pour s’en rendre compte, rendez-vous ce week-end à l’une ou l’autre activité fêtant les 30 ans de cet outil urbanistique. Dont celles-ci : tournoi de foot à l’Allée du Kaai, jeux lumineux sur le pont Suzan Daniel, cirque à la toute nouvelle grande halle de Molenbeek, concert à la piscine d’Ixelles, “murder party” à celle de Schaerbeek, danse aquatique et bulles de savon place Jourdan à Etterbeek, fresque participative à la tour Potiers à Anneesens et à la Porte de Ninove… On en passe mais tout est par ici.

+“30 ans de Beliris”, ces 7 au 8 octobre 2023 à Bruxelles, Molenbeek, Schaerbeek, Etterbeek et Ixelles, programme complet en ligne

Woluwe garde le Gangnam Style

©King Sejong Institute

Vous vous souvenez du “Gangnam Style”, tube interplanétaire du Coréen Psy ? Rappelez-vous : la chorégraphie parodiait le look des habitants du riche quartier de Gangnam, à Séoul. Il se fait que Woluwe-Saint-Pierre est jumelée avec le fameux district depuis 1976. D’où la tenue du festival Korea is Coming au W : Hall ces 7 et 8 octobre 2023, coorganisé par plusieurs partenaires culturels et l’Institut Roi Sejong, garant de la transmission des traditions du pays du matin calme. Thème de cette édition : “Once upon a time”, histoire de plonger dans la culture coréenne. Outre l’inévitable k-pop et les danses, vous goûterez aussi au délicieux kimichi. La spécialité pimentée de légumes saumurés reçoit d’ailleurs son propre festival ce dimanche avec des cours pour le préparer. Au menu encore : desserts au riz, thé, contes, taekwondo et même… ateliers de confection d’un balai en paille.

+“Korea is Coming”, ces 6, 7 et 8 octobre 2023 à l’EPFC (vendredi et samedi, av. de l’Astronomie 19 à 1210 Saint-Josse, 5€) et au W : Hall (dimanche, av. Charles Thielemans 93 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, 10€). Attention, certaines activités exigent une inscription : les infos par ici.

Le plus grand pop-up store de Bruxelles

©Continental

Le fameux Hôtel Continental devient le plus grand pop-up store de Bruxelles dès ce week-end. L’iconique bâtiment de la place De Brouckère rouvre ses portes ce vendredi pour sa soirée inaugurale. Pas de petits fours pour ce nouveau QG du monde de la nuit, mais des DJ sets dès 16h. L’endroit devient surtout la base de la créativité bruxelloise avec des espaces et ateliers pour les créateurs de mode, bijoux et accessoires, les tatoueurs et coiffeurs et des expos temporaires. La liste des talents qui investissent la bâtisse est longue comme ses escaliers en colimaçon : vous la trouverez par ici. Le bar et sa déco de béton brutaliste sont renforcés dès ce vendredi 6 octobre par les fourneaux de Pois Chiche, adresse végé marollienne prisée pour sa touche du Moyen Orient. La formule “portes ouvertes” des 6 étages se répétera tous les vendredis, samedis et dimanches. Jusqu’à décembre 2024 au moins.

+“Continental Grand Opening Week-end”, dès ce vendredi 6 octobre 2023 à 16h, place De Brouckère à 1000 Bruxelles. Ouverture des étages tous les vendredis, samedis, dimanches, bar et resto ouverts en semaine.

Une Forest de 131 artistes

©Parcours 1190

Ils sont 131 exactement à vous attendre ce week-end : le 5e Parcours d’Artistes de Forest se tient tout ce week-end dans plus de 50 lieux. Deux parcours balisés vous attendent pour rencontrer ces créateurs : dans le quartier Albert, “en haut”, et autour de l’abbaye, “en bas”. Des galeries et ateliers s’ouvrent dès la nocturne de ce vendredi 6 octobre. On attend aussi des concerts et animations au Delta, au Ten Weyngaert, au Centr’al, à l’Imprimerie ou à l’Abbaye. Toutes les infos sont disponibles au Brass, QG du week-end.

+“Parcours 1190 2023”, nocturne ce vendredi 6 octobre dès 17h, ateliers et galeries ouverts de 10 à 18h ces 7 et 8 octobre. Carte interactive des lieux et animations par ici.

L’arbre et la manière

©Adobe Stock

Une “caban’arbre” va être plantée ce 6 octobre à Flagey, près du monument à Charles De Coster. Sans doute Thyl Ulenspiegel, son personnage et premier héros romanesque belge, apprécierait-il de s’y planquer. Les enfants aussi et ça tombe bien puisque le refuge sera investi dès ce week-end pour des séances de contes. Tout ça pour le festival Arbr’Emotions à Ixelles. Au programme aussi : une marche nocturne “à la japonaise” auprès des arbres, des balades guidées autour des arbres remarquables de la commune, des impressions de plantes ou l’écoute des “musiques” des végétaux. Et plus tard (du 12 au 16/10 à Flagey), une expo artistique sur le thème de l’arbre.

+“Arbr’Emotions”, jusqu’au 16 octobre 2023 à Flagey et ailleurs à Ixelles. Programme complet en ligne.

Le son des habitants de Bruxelles

©Traver'Sons Bruxelles

Des enfants de Laeken vous guident dans leur quartier ce week-end grâce à une balade sonore. Ils ont choisi les lieux emblématiques de leur quotidien. Vous cheminerez par une gare où les trains ne passent plus, une église où niche un faucon et même une maison rouge où on faisait la boum. Ce parcours fait partie de l’offre du festival TraverSons Bruxelles. Tout ce week-end, plusieurs promenades sonores créées par les habitants vous dévoilent leurs visions de Cureghem, Helmet, du quartier Nord ou du centre. Parmi les intervenants, le focus est mis cette année sur des personnes qui ont connu la migration. Le programme complet est ici. Pour participer, vous avez deux options : soit suivre une visite guidée (inscriptions par ici) , soit y aller en solo en téléchargeant les balades sonores et les plans (tout le matériel est dispo ici).

+“TraverSons Bruxelles”, jusqu’au 7 octobre 2023 à Bruxelles, Saint-Josse, Laeken, Schaerbeek ou Anderlecht. Gratuit. Les plans imprimés avec les codes QR à scanner pour vous guider sont à retrouver chez les partenaires dont la liste est par ici.