Manif nationale et grève à la STIB ce jeudi 5 octobre 2023: seul le métro 1 circule; voici les bus et trams qui roulent et les axes perturbés

Dès 6h ce jeudi matin, le gestionnaire du réseau de transport en commun bruxellois a communiqué les lignes qui roulent. Cette communication a été mise à jour à 7h15. Voici les lignes qui roulent :

Métro : 1 (prolongé jusqu’à Erasme)

Trams : 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92

Bus : 12, 34, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé jusqu’à Étangs Noirs), 88, 95

La STIB tiendra ses usagers informés durant toute la journée via ses plateformes en ligne. Une attestation de perturbation est disponible via téléchargement si votre employeur l’exige.

Pour rappel, les syndicats prévoient une manifestation en cortège dans Bruxelles ce 5 octobre 2023. Les manifestants se réunissent au cabinet de leur cible principale, Vincent Van Quickenborne, situé boulevard du Jardin Botanique. Ils prendront ensuite la direction des sièges des partis “de gauche” représentés au Gouvernement fédéral. Soit Ecolo et Groen rue Van Orley en bord de Petite Ceinture, puis PS et Vooruit, boulevard de l’Empereur. La manif doit se terminer place Rouppe, dans le centre du Pentagone, vers 13h.

La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles prévoit “des perturbations” sur le parcours, entre 9h30 et 13h. Certains des axes et places suivants risquent d’être fermés : la Petite Ceinture (boulevard du Jardin Botanique et Bischoffsheim), les boulevards de l’Impératrice et de l’Empereur, les places des Barricades, du Congrès, Albertine et Rouppe.