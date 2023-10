La "Biennale of Eclectic Architecture" se tiendra du 7 au 15 octobre à Bruxelles

Le courant éclectique (1840-1914), qui puise son inspiration dans de multiples répertoires historiques, repose sur une vision de la ville et de l'architecture conciliant art, histoire et innovation. Ce courant, caractéristique du paysage bruxellois, s'est déployé dans le contexte d'une croissance urbaine inédite et a engendré un patrimoine singulier, encore méconnu par le grand public.

Des intérieurs insoupçonnés ouvriront exceptionnellement leurs portes, comme l'Hôtel Campioni, l'ancienne Maison de Paul Saintenoy ou encore la Maison Bertha Harmand. En parallèle, l'Église Royale Sainte-Marie et le CIVA accueilleront des activités spécialement conçues pour les familles et les enfants.

L'événement, qui se veut accessible à tous, proposera également des visites guidées adaptées aux personnes malvoyantes et malentendantes, organisées à l'Hôtel du Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique et à l'Ancien Palais du Comte de Flandre. Dans cette optique d'accessibilité, sa programmation comprendra pour la première fois des visites guidées à destination des personnes en situation de handicap mental.

Le week-end du 7 et 8 octobre, le parcours traversera le nord de Bruxelles : Schaerbeek, Saint-Josse, Laeken et le nord du Pentagone. Le week-end des 14 et 15 octobre, les visites sillonneront les communes d'Ixelles, de Saint-Gilles d'Etterbeek et Anderlecht.

L'évènement débutera par ailleurs avec une conférence sur les fondamentaux de l'éclectisme, le 2 octobre à l'hôtel communal de Schaerbeek.