Vol à l'étalage, coups et blessures...: le parquet de Bruxelles veut laisser les communes sanctionner plus d'infractions via les SAC

Le parquet de Bruxelles, en sous-effectif, entend déléguer aux communes le soin de sanctionner de nouvelles infractions. Les vols à l'étalage et les coups et blessures sans incapacité de travail et sans circonstances aggravantes sont concernés. Il s'agirait de sanctionner via SAC des faits qui restent aujourd'hui classés sans suite.