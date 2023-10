Environ 400 personnes rassemblées à Bruxelles en soutien à un enfant victime de racisme

"Il est nécessaire de parler davantage du problème spécifique du racisme à l'école, et je pense que c'était une première aujourd'hui de l'évoquer", a déclaré Véronique Clette-Gakuba, l'une des coordinatrices de l'action. "C'est aussi la première fois que des associations qui luttent contre le racisme se fédéraient pour se mobiliser rapidement face à un épisode de violence raciale."

Le 5 septembre, Mathis, âgé de 9 ans, a essuyé des insultes racistes proférées par un de ses camarades, dans une école primaire spécialisée de Nalinnes, en province de Hainaut. Il a ensuite été interpellé par l'équipe éducative et, face à sa rébellion, celle-ci a contacté la police. Une patrouille est intervenue et a plaqué l'enfant au sol sur le ventre, un policier appuyant ses genoux dans son dos.

Le parquet de Charleroi a décidé de ne pas poursuivre les policiers, mais a ouvert une enquête dans le chef de l'enfant.

Le collectif de soutien à Mathis et à sa mère revendique, entre autres, la fin des poursuites pénales et disciplinaires à l'encontre du jeune garçon et la condamnation, par la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, des actes de violence et de racisme dont il a été victime.

La ministre a déjà indiqué avoir demandé un rapport circonstancié sur les faits à Wallonie-Bruxelles Enseignement et s'être entretenue par téléphone avec la mère de l'enfant.