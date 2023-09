875 lits, 72 500 nouveaux mètres carrés : voici le colossal projet des Cliniques universitaires Saint-Luc

©Michel Rémon & Associés - vk architecture

Mais tous les besoins ne sont pas encore rencontrés. “Le problème, c’est que dans notre tour d’hospitalisation actuelle, nous avons beaucoup de chambres avec deux lits. 75 % des séjours à Saint-Luc se font dans une chambre deux lits, ce qui ne correspond plus aux attentes des patients.” Et cela pose aussi des questions purement logistiques. “Lorsqu’un patient doit être isolé pour des raisons médicales, un lit devient inutilisable. De plus, la médecine évolue et il faut anticiper. Un bâtiment de 1976 n’est plus adapté à la médecine de 2030.” Le CEO rassure : la longue tour actuelle ne risque pas de s’effondrer de vieillesse, elle n’est juste plus adaptée.

Grâce aux nouveaux bâtiments en construction, les cliniques vont pouvoir libérer de la place notamment du côté de l’avenue E. Mounier.

Les cliniques lancent donc un projet d’une nouvelle tour d’hospitalisation, parallèle à la première mais plus à l’ouest du site. Elle viendra se greffer sur le socle du bâtiment (haut de 4 étages) dont le toit fait aujourd’hui office de parking et de hall d’accueil.

100 lits de moins

Cette nouvelle tour et les autres instituts actuellement en construction cumuleront 875 lits contre 975 actuellement. “C’est une diminution de lit certes mais il s’agit essentiellement des lits qui ne sont pas utilisés, dans des chambres doubles réservées pour une personne.” Le nouvel édifice comptera 66 % de chambres avec un seul lit. “La jauge est difficile à placer pour estimer le nombre de lits nécessaire. Il faut ni trop de lits ni trop peu. On est plutôt sur une tendance à la diminution du temps de séjour mais on doit jongler avec les financements. Nous avançons la somme pour ces travaux, puis nous serons remboursés au fur et à mesure, par séjour, par les organismes qui remboursent les hospitalisations des patients.” Autrement dit, si du jour au lendemain Saint-Luc perd 20 % de ses séjours, il perdra une grosse partie de l’enveloppe de remboursement. “Et dans tous les cas, ça ne couvre jamais totalement.”

Cette tour de 72 500 m2 s’intègre sur un socle qui en fait 61 000. Il sera totalement modifié. L’entrée principale se fera au pied de la tour libérant ainsi le toit du socle entre les deux tours pour un large “parc public qui profitera au personnel mais surtout aux patients”. Le socle sera rénové et isolé. Cette espace offrira un nouveau hall d’accueil au pied de la tour, des salles d’opération et d’imagerie. Les urgences vont aussi se rapprocher de la nouvelle tour pour s’intégrer à hauteur de la montée de l’avenue d’Hippocrate. “Il nous faut le triptyque vertical urgences, salles d’op' et soins intensifs, que nous n’avons pas parfaitement aujourd’hui. Le but est d’augmenter la réactivité si l’état d’un patient se dégrade.”

Ce projet est aussi prévu pour accueillir à terme une centrale d’épuration propre. “On sait que le traitement des produits chimique qui se retrouvent notamment dans les selles à cause des médicaments est un enjeu majeur pour tous les hôpitaux. On veut pouvoir accueillir les infrastructures nécessaires pour traiter les eaux au mieux. Tout le système de canalisations sera prévu pour se raccorder à ce système.”

Les travaux de démolition de l’actuelle l’Institut Albert Ier et reine Elisabeth sont prévus pour 2025, au moment de l’inauguration de son nouveau bâtiment. La construction de la tour pourra alors commencer et son inauguration est prévue pour 2023. La rénovation du socle devrait s’achever vers 2035. La nouvelle implantation favorisera aussi la jonction avec les transports en commun, notamment le métro Alma.

La tour d’hospitalisation existante ne sera pas détruite mais en partie démantelée en conservant la structure. Si elle n’est plus adaptée pour les chambres, elle l’est toujours pour d’autres occupations telles que des espaces de recherche universitaire. Pour le total : “une enveloppe de 400 millions est déjà débloquée mais nous négocions une nouvelle enveloppe avec la Fédération Wallonie Bruxelles.” Le programme complet est estimé à 550 millions d’euros.

Le projet de tour, de rénovation du socle et de réaffectation de la tour actuel est en ce moment à l’enquête publique dans l’optique de l’obtention d’un permis d’urbanisme.