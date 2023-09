Première réponse du gouvernement bruxellois à l'Assemblée citoyenne pour le climat: "Nous allons identifier des pistes d'actions"

Le rapport final sera communiqué en avril prochain, a indiqué jeudi le ministre bruxellois Alain Maron (Écolo), en charge de la Démocratie participative et de la Transition climatique.

L'Assemblée citoyenne pour le climat est une assemblée citoyenne permanente mise en place cette année avec l'ambition de permettre à une diversité de Bruxellois(es) de faire des propositions pour la société de demain.

Composée de 100 citoyen(ne)s tiré(es) au sort, elle formule des recommandations sur différents thèmes pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique.

Après cinq journées de travail, les citoyennes et citoyens ont dégagé trois grandes priorités.

La première, "Habiter autrement", témoigne de la volonté du collectif d'à la fois maintenir un équilibre entre logements et nature et de l'enjeu de faire changer les pratiques, des propriétaires comme des citoyen(ne)s, vers plus de sobriété. Il s'agit, aux yeux de l'assemblée, de mutualiser les espaces et les usages, d'encourager les logements collectifs, de favoriser le partage d'équipements.

La deuxième priorité, "Rénover dans un esprit de justice sociale" vise à mieux répartir les efforts entre gros et petits propriétaires, entre bailleurs sociaux et locataires pour que l'ensemble des logements tendent vers une rénovation énergétique à la hauteur des défis climatiques à venir.

La priorité "Végétaliser pour mieux vivre en ville" est considérée comme une question d'équité et de rééquilibrage dans une ville où la nature est mal répartie.

Les participant(e)s ont choisi de privilégier la nature à la construction de nouveaux bâtiments en dépit de la crise du logement et de déminéraliser autant que possible.

Selon M. Maron, chaque ministre du gouvernement bruxellois réagit à l'ensemble des recommandations après les avoir analysées avec l'aide des administrations, en précisant quel suivi leur sera donné.

A l'occasion de la remise du rapport intermédiaire, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a tenu à saluer le travail effectué par l'Assemblée pour cette première session, "d'autant que les citoyennes et citoyens ont porté une grande attention au principe de la transition climatique socialement juste. A côté de l'apport d'autres instances, ce travail vient soutenir, nourrir utilement celui effectué et à venir par les parlementaires élus et les membres de mon gouvernement", a-t-il dit.

"Sur base de recommandations de l'Assemblée citoyenne, nous pouvons par exemple enrichir notre stratégie Renolution qui a pour ambition de rénover mieux et plus vite pour diviser par trois la consommation moyenne en énergie des logements. L'Assemblée citoyenne a notamment formulé la recommandation intéressante de soutenir l'auto-rénovation par un accompagnement des particuliers qui souhaitent entreprendre eux-mêmes certains travaux de rénovation de leur logement. Nous allons identifier dans les prochains mois des pistes d'actions dans ce domaine", a pour sa part déclaré Alain Maron.

De son côté, la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit), s'est réjouie de constater que les recommandations formulées rencontrent son ambition et celle du gouvernement d'offrir très prochainement un nouveau cadre réglementaire ambitieux en matière d'urbanisme.

Selon elle, le projet de nouveau Règlement régional d'Urbanisme intégrera une série de mesures, telles que recommandées par l'Assemblée citoyenne, afin de promouvoir la durabilité, la circularité et la résilience du bâti et visant l'aménagement d'espaces publics qualitatifs et végétalisés.