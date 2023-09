La Région bruxelloise restreint la transformation d’appartements en Airbnb

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert jeudi, en troisième lecture, à un avant-projet d’ordonnance en ce sens. Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à la manœuvre dans ce dossier, il faudra toujours, à terme, un enregistrement préalable à l’activité pour permettre de réaliser les objectifs généraux de l’avant-projet d’ordonnance de manière “réaliste et efficace”.

En encadrant l’activité d’hébergement touristique, on limite les conséquences de la mise à disposition, à des consommateurs, de biens qui sont par ce fait retirés – temporairement ou définitivement – du marché locatif à des fins d’habitation, a précisé le cabinet du ministre-président, dans un communiqué. Pour protéger les exploitants, les procédures seront simplifiées afin d’éviter d’éventuelles inégalités de traitement, en instaurant plus de transparence dans le traitement des dossiers. On vérifiera préalablement certains éléments pour éviter aux futurs exploitants de faire des investissements qui pourraient être perdus, ou générer d’autres obligations à cause par exemple, d’une non-conformité au Plan régional d’aménagement au sol (Pras).

Les touristes seront quant à eux mieux protégés, notamment au niveau sécurité et incendie. La protection de la qualité de vie des habitants et des riverains sera quant à elle renforcée en vérifiant la concordance de l’exploitation avec le bon aménagement des lieux afin d’éviter que des activités économiques peu compatibles s’implantent dans des quartiers destinés au logement.