À Schaerbeek, la LB acte un nouveau départ : un poids lourd rejoint le MR

C’est également le quatrième meilleur score de la Liste du Bourgmestre aux dernières élections communales qui s’en va. En 2018, seuls Bernard Clerfayt, Cécile Jodogne, et… Sadik Köksal avaient fait mieux que lui. En un été, la LB perd donc deux noms importants sur sa liste. À noter tout de même le recrutement d’Emin Ozkara qui a rejoint Défi depuis le PS, mi-septembre.

C’est donc “avec beaucoup d’enthousiasme”, que la cheffe du groupe MR, Angelina Chan, a accueilli sa recrue. “Cette décision témoigne de notre engagement au sein du conseil communal, en faveur de la démocratie et de la défense des Schaerbeekois contre un programme Ecolo anti-mobilité.”

”J’ai toujours été libéral, j’ai rejoint le PLP en 1968, confie le doyen du conseil. Après 2012 et la fracture du MR schaerbeekois, la collaboration avec les libéraux sur la Liste du Bourgmestre fonctionnait très bien. Mais depuis 2018 et la nouvelle législature, l’emprise d’Ecolo a triplé. Avant, on ne se serait pas laissé faire sur des sujets comme la mobilité ou le stationnement.”

Lors des vives tensions animant les conseils communaux sur ces thématiques, l’édile s’était d’ailleurs toujours abstenu ou avait voté contre les projets de sa propre majorité, appelant cette dernière à faire demi-tour, parfois. “De gros dossiers arrivent encore, comme celui du CPAS qui souffre d’un trou dans sa comptabilité de 20 millions d’euros, ce qui représente tout de même 10 % de son budget. Je veux défendre le contribuable schaerbeekois, dans ce dossier.”

Schaerbeek (presque) en affaires courantes

Suite à ce départ, la majorité communale ne compte donc plus que 24 sièges, soit un de plus que l’opposition, mais Michel De Herde (Défi) reste toujours écarté du conseil. L’enquête le concernant avance, et l’issue de celle-ci déterminera la présence ou non de l’élu sur les bancs du conseil communal. D’ici là, la majorité occupera, au mieux, 23 sièges.

Les récents conseils communaux ont démontré la difficulté pour l’équipe de la bourgmestre d’assurer le quorum, ayant pour conséquence de tendre les relations entre la majorité et l’opposition, celle-ci quittant systématiquement le conseil afin de faire capoter les plans du collège communal. Pour éviter d’innombrables reports de conseils, Cécile Jodogne recevait aujourd’hui les chefs de file de l’opposition. Ensemble, ils ont acté que l’opposition ne quitterait plus les conseils communaux afin de pouvoir, enfin, assurer la tenue de débats. En contrepartie, la majorité retirera ses derniers grands projets sur lesquels elle comptait. En clair : Schaerbeek est en affaires courantes. Premier test, une motion déposée ce soir par le socialiste Matthieu Degrez, mais appuyée par les autres partis d’opposition, demandant un audit externe sur l’état des comptes du CPAS.