Métro Nord-Sud : un accord pour relancer le chantier du métro à Bruxelles

La STIB et Toots, le consortium en charge des travaux de construction de la ligne de métro 3, sont parvenus à un accord pour la reprise du chantier, à l’arrêt depuis un an et demi près de la Gare du Midi, selon Le Soir. Si tout va bien, l’entrée en service sur le tronçon entre Albert et Gare du Nord aura lieu en 2030, au lieu de 2025.