Pourquoi l’électricité et le gaz sont plus chers en Région bruxelloise qu’ailleurs : “la politique sociale mise en place à Bruxelles est un échec”

Pascal Misselyn, directeur de Brugel, l’autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l’électricité, du gaz et du contrôle du prix de l’eau, tempère l’importance du départ d’Eneco. “Ce fournisseur ne faisait plus offre (il ne prenait pas de nouveau client, NdlR) depuis 2011. De plus, il ne représentait qu’une partie très marginale du marché bruxellois.” Concrètement, les clients d’Eneco ne verront pas leur contrat renouveler. Mais ce départ d’un fournisseur alternatif aux deux leaders sur le marché bruxellois Engie et TotalEnergie est révélateur d’une situation plus large.

“Face à la législation bruxelloise, les petits fournisseurs dans ce petit marché qu’est Bruxelles ont proportionnellement aux nombres de clients, plus de coûts fixes que les gros. Les leaders ont plus de moyens de s’adapter.” Bruxelles propose aussi une législation différente de ses régions voisines. “En Flandre par exemple, en cas de défaut de paiement, il y a un rappel, puis une mise en demeure. Ensuite, le client à 60 jours pour payer. S’il ne le fait pas, il bascule sur le fournisseur de dernier recours, ce qui bloque ses dettes auprès fournisseur commercial. Donc, en Flandre, un fournisseur sait qu’une dette ne s’étendra pas à plus de 90 jours.” À Bruxelles c’est différent.

”Un fournisseur ne peut pas choisir sa clientèle”

En mars 2022, la réglementation a changé permettant l’automatisation du passage sous le statut de client protégé pour les consommateurs bénéficiaires du tarif social dès la réception d’une mise en demeure pour une dette supérieure à 150 € pour une facture d’électricité ou de gaz, ou supérieure à 250 € pour une facture unique reprenant les deux énergies. À noter que depuis le 1er juillet, le tarif social n’est plus automatiquement octroyé aux bénéficiaires de l’intervention majorée (Bim). Il s’agissait d’une mesure covid qui prend fin progressivement.

Le statut de client protégé, lui, permet de bloquer les dettes, lancer un plan d’apurement et de basculer sur le fournisseur de dernier recours (Sibelga, gestionnaire du réseau) au tarif social. Un système somme toute proche de celui de la Flandre. Oui, mais l’automatisation ne concerne que les bénéficiaires de tarif social. Pas les autres. “Pour les clients dits vulnérables, il faut demander ce statut après un impayé auprès d’un CPAS ou de Brugel par exemple. Nous, nous nous basons sur les revenus et la composition du foyer, reprend le directeur. 80 % de la population bruxelloise reste en dessous du seuil de revenus.”

Les conditions d’accès au statut ont été récemment assouplies par le gouvernement bruxellois : plus besoin d’attendre une mise en demeure pour lancer les démarches et les plafonds de revenus ont été relevés. Mais si rien n’est demandé, pas de basculement automatique en client protégé et donc des procédures devant le juge de paix qui peuvent prendre entre 9 et 18 mois. Délai durant lequel les dettes s’accumulent. Pas idéal pour les fournisseurs sans compter qu’à Bruxelles, “il y a l’obligation d’offre pour trois ans, même en cas de défaut de paiement. Un fournisseur ne peut pas choisir sa clientèle.

”La politique sociale mise en place à Bruxelles est un échec”

Brugel alertait déjà sur le système bruxellois dans un rapport d’avril 2023. “En souhaitant protéger les segments les plus défavorisés de la population, le législateur a mis en place des solutions rendant la Région moins attrayante pour les fournisseurs. Dès la libéralisation du marché, la RBC, contrairement aux deux autres Régions, a décidé de placer le curseur des risques et des responsabilités de la protection du consommateur quasi totalement à charge du marché : le cadre légal imposant aux fournisseurs d’alimenter le point de fourniture du client, même défaillant, jusqu’à la coupure, même si ce dernier n’est plus couvert par un contrat. Depuis lors, le cadre bruxellois qui repose essentiellement sur l’obligation de faire offre pour 3 ans, d’obtenir une décision de coupure du juge de paix pour mettre fin à un contrat et sur le statut de client protégé, n’a que peu évolué.”

En bref : face à cette législation, les petits fournisseurs qui pourraient apporter de nouveaux services et des tarifs avantageux, n’arrivent pas à s’implanter à Bruxelles et les gros compensent les risques sur la facture. “Le leader bruxellois Engie n’a pas de raison de baisser ses prix pour gagner des parts de marché puisqu’il est leader et le challenger (TotalEnergies) propose des prix légèrement plus hauts, ce qui n’est pas cohérent au premier abord s’il cherche à gagner des parts de marcher. Mais c’est simplement qu’il a une prime de risque plus élevée.” Autrement dit, pour assurer sa sécurité, il fait payer un peu plus. Résultat : “À Bruxelles, les contrats sont légèrement plus chers que dans les autres régions”

La Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières, de son côté, va même plus loin : “la politique sociale mise en place à Bruxelles est un échec. Et ça ne date pas de cette mandature. Au final, en attendant les procédures devant le juge de paix, les dettes s’accumulent et le fournisseur doit continuer de fournir. Il n’a plus de rentrée mais doit continuer à payer ses charges comme ce qu’il doit au gestionnaire de réseau. Et au final, le juge constate la situation intenable et autorise dans l’immense majorité de cas la clôture du contrat. On repousse souvent l’inévitable et on ne propose rien à ces gens qui ne savent pas payer. Le poids pour les fournisseurs est trop lourd, d’où l’assèchement du marché.”

”La Belgique est un marché compliqué”

Stéphane Bocquet, porte-parole de la Fédération, s’inquiète pour le futur de Bruxelles : “sans concurrence, l’offre de produit diminue alors qu’avec les nouvelles technologies – pompe à chaleur, véhicule électrique… – les produits énergie vont devoir être de plus en plus pointus. J’ai peur que ces technologies et des innovations n’arrivent pas à s’implanter à Bruxelles à cause d’un manque de contrat adapté. La Belgique est un marché compliqué, petit, aux marges faibles pour les fournisseurs. Les spécificités régionales jouent pour beaucoup dans cette complexité. Bruxelles est moins bonne que la Wallonie et assurément moins que la Flandre.”

Le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo) en charge de cette compétence, en plus de rappeler les règles d’assouplissement à l’accès au statut de client protégé, annonce qu’il proposera bientôt au gouvernement un arrêté pour permettre des licences limitées “afin de faire une place aux plus petits acteurs dans la fourniture d’énergie”. Pour pouvoir fournir de l’énergie il faut en effet une licence. Si un fournisseur veut se limiter à une quantité d’énergie fournie plafonnée par an ou à certaines catégories de clients, on lui faciliterait l’accès à la licence, donc l’entrée sur le marché.