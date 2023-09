En périphérie bruxelloise, les ménages tiennent à leurs voitures : voici le détail par commune du Rand (INFOGRAPHIE)

En Région bruxelloise, on compte environ 0,57 véhicule par ménage. À Saint-Josse et Saint-Gilles, ce taux atteint 0,33 et 0,34 véhicule par ménage, à savoir les plus bas du pays. Aucune commune bruxelloise ne franchit d’ailleurs le seuil de 1 voiture/ménage.

Dans le Vlaamse Rand, en revanche, toutes les communes dépassent ce taux, à l’exception de Drogenbos (0,97 voiture par ménage). Dans les 19 communes de la périphérie bruxelloise, le taux tourne autour de 1,2 voiture par ménage. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale.

La commune la plus motorisée est Rhode-Saint-Genèse, avec 1,44 voiture par ménage. Suivent ensuite Overijse, Meise et Beersel. En revanche, c’est à Drogenbos, Vilvorde et Zaventem qu’on retrouve le moins de véhicules. Mais même la commune la moins motorisée du Rand, à savoir Drogenbos, affiche un taux de motorisation supérieur à la commune bruxelloise ayant le plus de voitures par habitant (Woluwe-Saint-Pierre).

Le Brabant wallon s’avère toutefois encore plus motorisé que le Rand. On retrouve notamment dans la Jeune Province la commune avec le plus haut taux du pays : Lasne, avec 1,69 voiture par ménage.