Ce week-end à Bruxelles, 10 sorties vraiment pas Snuls

Bord de mer à Molenbeek

- ©Mima

Un p’tit air de vacances flotte sur Molenbeek. Si les hautes vagues, les embruns, les siestes en hamac et les pinèdes vous manquent en cette rentrée, l’expo Jean Jullien (1983) vous emmène en bord de plage, là où le temps s’étire et les nuages aussi. L’illustrateur français, connu pour ses personnages métalliques monochromes, dévoile ici une facette plus intime. “Studiolo” (titre emprunté au nom des cabinets de curiosités à l’italienne) a ceci d’enrichissant qu’elle plonge aussi dans la réflexion de l’artiste : le Français y décompose son processus créatif et en relate les méandres par un texte écrit à même les murs du musée (en anglais mais accessibles en français via scan d’un QR code). On y apprend ainsi comment son art a dû s’adapter à la naissance de ses enfants. Dont les dinos et Playmobil parsèment le parcours. On s’y perd comme en balade dominicale, de ciels de traîne en portraits d’amis, de ville-jouet prise d’assaut par les monstres en diapositives de vacances. Et ça reste excessivement ludique et familial, comme souvent au Mima. N’oubliez pas de grimper tout en haut pour admirer la fresque à 360° d’une histoire de l’humanité courant vers sa destruction, guidée par ses dieux mythologiques et capitalistes. On aura au moins profité de cette œuvre avant de disparaître.

+“Jean Julien : Studiolo”, jusqu’au 31 décembre 2023 au Mima, quai du Hainaut 39-41 à 1080 Molenbeek, fermé les lundis et mardis, 3€/7,50€/13,50€

Chansons paillardes à Woluwe

- ©Wolubilis

Feu d’artifice de spectacles familiaux gratuits, les Fêtes Romanes ouvrent la saison de Wolubilis ce samedi 23 et dimanche 24 septembre à Woluwe-Saint-Lambert. Comme toujours, on y défie la gravité sur une multitude de scènes. On s’y balance, on y patine, on s’y hisse, on y grimpe des escaliers, on y danse, on y fait la planche, on y franchit des barrières et on y chante même des chansons paillardes féministes. Après une promenade à dos de monstres, vous prendrez le grog dans un chalet de haute montagne qui jette un froid sur les spectateurs en les guidant à travers un glacier. De quoi oublier notre morose réchauffement en réchauffant les cœurs.

+“ Fêtes Romanes “, ces 23 (14h-21h) et 25 septembre 2023 (13h30-19h) à Wolubilis et alentours, cours Paul-Henri Spaak 1 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, programme complet et plan à télécharger et imprimer.

Ouvertures festives

- ©Brass

Plusieurs autres théâtres et salles culturelles fêtent leur rentrée ce week-end. C’est le cas au Théâtre National qui tient son “Week-end ouvert” (22 et 23/09). Avec plusieurs événements gratuits basés sur la danse. Vous y êtes attendus pour deux DJ sets, une projection et des battles urbaines qui partiront de la Bourse et De Brouckère vers la grande salle. À Saint-Gilles, on souffle 10 bougies pour “La Grande Fête des 10 ans de La Tricoterie” ce vendredi 22 septembre. Le show commence dès 19h en plein air sur la place Bethléem avant les grignotages et, surtout, la fiesta dans toutes les salles de cette “fabrique de liens”. Au Brass à Forest, c’est la “Joyeuse Ouverture” ce samedi 23/09. Le spectacle est complet mais l’auberge espagnole et son DJ n’attendent que vous. La Vénerie invite elle aussi ce samedi 23 septembre à Watermael-Boitsfort pour sa “Fête d’ouverture de saison”. Guinguettes, ateliers musicaux parents/bébés, fanfare, ciné plein air et rock au menu.

Les excellents Snuls en ville

- ©Les Jacqueries

La joyeuse entrée de Charles Quint, on connaît : elle se fête chaque année à l’Ommegang. D’autres empereurs brusseleirs, mais du rire ceux-là, s’offrent une joyeuse entrée ce week-end : les Snuls. Ça se passe ce samedi 23 septembre dès 18h lors des Jacqueries, la fête des commerçants du quartier Saint-Jacques, autour du Manneken-pis. Le Ketje rend lui aussi hommage aux 33 ans des Snuls puisqu’il portera un t-shirt offert par la bande composée de Fred Jannin, Serge Honorez, Kristiaan Debusscher, Nicolas Fransolet et Stefan Liberski. Outre cette incursion des inventeurs du Soulagicon, les Jacqueries invitent les familles à flâner dans le vieux Bruxelles à la rencontre des artistes de rue et de leurs flonflons. Il se peut même qu’un dragon crache le feu dans les ruelles. Dès 19h30, un bal folk est prévu au Marché au Charbon. Et pour régenter tout ça : les agents moustachus Zeiven 'n alf et Sept et D’mi.

+“Les Jacqueries 2023” et “La Joyeuse entrée des Snuls”, ce samedi 23 septembre 2023 dès 14h dans le centre de Bruxelles. Tout le programme est par ici.

Carton plein pour Made in Asia

- ©Made in Asia

Succès de foule qui ne se dément pas, le salon Made In Asia revient désormais deux fois par an chez nous. Pas de quoi refroidir les fans, qui restent nombreux à speeder comme Mario dans son kart dès l’ouverture des portes. La recette magique reste la même : un melting-pot de culture asiatique regroupant mangas, animés, jeux vidéo, cosplay, J-pop et k-pop, sans oublier le merchandising, nerf de la guerre. Vous y croiserez des mangakas (comme l’auteur de la série GTO Tôru Fujisawa), des comédiens de doublage plus ou moins connus (mais toujours moins que leurs personnages), des youtubeurs et des influenceuses cosplay. Mais la vraie star de cette édition d’automne risque bien de n’être que de carton : l’organisateur annonce en effet l’exposition d’une… carte Pokemon rarissime. Il s’agit de celle du Dracaufeu, qui n’a jamais été vue en public. Si elle vous fait de l’oeil, oubliez tout de suite : pour ramener chez vous de ce dragon doré cracheur de feu édition 1999, il vaut faudra cracher “plusieurs centaines de milliers d’euros”.

- ©Heroes Comic Con

Tom Ellis, Lana Parilla, Gwendoline Christie, Warwick Davis, Graham McTavish : ces noms de comédiens restent peu connus du grand public. Les titres des productions dans lesquelles ils jouent par contre, c’est une autre histoire : Star Wars, Game Of Thrones, Harry Potter, The Hobbit, Once Uppon a Time… Ce qui explique peut-être pourquoi il vous en coûtera de 30 à 90€ pour capturer un selfie avec eux lors de la Comic Con de ce week-end au Heysel. Celle-ci s’organise en parallèle au Made in Asia et réunit plutôt les fans de culture comic et leurs superhéros de cape et lycra. Jeux d’arcade, cartes à collectionner et jouer, clubs de fans, cosplay et quidditch au menu.

+“Made in Asia” et “Heroes Comic Con”, ces 22, 23 et 24 septembre 2023 à Brussels Expo, un jour de 15,50 à 19,50€, week-end de 35 à 45€, les tickets donnent droit aux deux événements

Woluwe-Saint-Bière

- ©Commune de Woluwe-Saint-Pierre

5e édition ce dimanche 24 septembre 2023 pour le Festival de la bière de Woluwe-Saint-Pierre. L’événement convivial réunit des “barsseries à taille humaine” sur la place des Maïeurs. Plusieurs artisans de Bruxelles et d’ailleurs y feront déguster leurs créations, dont WonderBru, Millevertus, Brussels Hoppist, Chroma Craft Beer (ex-Brewksel), Houblonde, Be Tasty (Zoevel) et St-Monon. Soit “des bières variées pour tous les goûts”, prévient la Commune, à l’origine de l’événement. Plusieurs ateliers de dégustation de bières seront organisés pendant la journée : vous y apprendrez comment se déguste une bière et à reconnaître les différents types de malts et houblons.

+“Festival de la Bière de Woluwe-Saint-Pierre”, place des Maïeurs de 11 à 20h, gratuit, 1 jeton/2€/1 bière de 16cl. Verres de dégustation disponibles sur place (2€ de caution).