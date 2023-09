Elke Van den Brandt, satisfaite de son bilan : “Avant, à Bruxelles, nous n’avions pas d'alternatives à la voiture”

Dans une dizaine d’années, la membre de Groen ne veut plus que les parents soient inquiets et appellent leurs enfants à la prudence sur la route mais plutôt qu’ils profitent du trajet, que ce soit à pied, à vélo ou en transports en commun. Elke Van den Brandt assure également qu’elle veut que Bruxelles devienne une ville accueillante, avec des espaces verts. “Qu’en été, lorsqu’il fait très chaud, nous ne soyons pas tous en train d’étouffer. Quand il pleut, qu’il n’y ait pas des inondations”, détaille-t-elle. “C’est ça la ville du futur et nous pouvons y arriver”, clame la politicienne.

Sur le projet du Métro 3, la ministre de la mobilité reconnaît que le financement pose encore question. “Pour l’instant, les réponses ne sont pas encore assez mûres et c’est crucial d’y travailler avec ce gouvernement”, conclut-elle.

